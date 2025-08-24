Le PSG tente un dernier coup à 21ME

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a encore des joueurs à vendre, mais Luis Enrique et Luis Campos pourraient aussi se renforcer dans le secteur offensif d'ici la fin du mercato. Et c'est vers la Turquie que les regards se tournent.

Le Paris Saint-Germain a tranquillement lancé sa saison de Ligue 1 et pour récompenser ses joueurs d'avoir battu Angers, Luis Enrique a accordé trois jours de repos à tout le monde. Mais, pour l'entraîneur du PSG, pas question de prendre du repos, car l'Espagnol travaille en permanence sur la fin du mercato parisien. Même si Paris ne fera pas des folies avant le 1er septembre à 20 heures, les champions d'Europe ne se priveront de saisir des opportunités. Et c'est le cas concernant Baris Yilmaz, l'attaquant international turc de Galatasaray. Selon Buchi Laba, un journaliste spécialiste du football, le Paris Saint-Germain a noué des contacts avec le club stambouliote afin de connaître les conditions d'un transfert de Yilmaz. Mais le PSG n'est pas le seul à avoir voulu se renseigner sur l'attaquant de 25 ans, auteur de 14 buts toutes compétitions confondues la saison passée avec Galatasaray.

Le PSG tenté par un attaquant de plus

Galatasaray rejected Neom FC Latest offer for Baris Yilmaz and made it very clear to Baris that NOT FOR SALE this season no matter the offer recieved. Final Decision Made.



- Not just Neom FC. Manchester United and PSG also enquired but was told the player is not available. pic.twitter.com/V5wgfCcXqo — Buchi Laba (@Buchi_Laba) August 22, 2025

Outre le Paris Saint-Germain, Manchester United et le richissime clubs saoudien du Neom FC se sont rapprochés de Galatasaray pour parler de Baris Yilmaz. Mais, les dirigeants stambouliotes ont fermement fait savoir au PSG et autres clubs que l'attaquant ne serait pas vendu lors de ce mercato. Yilmaz a également été prévenu qu'à trois ans de la fin de son contrat, il n'était pas sur le marché des transferts. Et le journaliste de préciser que cette décision de Galatasaray était ferme et définitive, car le mois dernier déjà, il avait été révélé dans la presse sportive d'Istanbul que l'entourage du joueur avait noué des contacts avec les Saoudiens pour un éventuel contrat.

Si le Paris Saint-Germain veut réellement s'offrir un attaquant supplémentaire avant la fin du mercato, il devra se tourner vers une autre piste. Reste à savoir si le train du PSG passera l'an prochain pour l'international turc, Luis Campos ayant probablement d'autres noms dans ses carnets.