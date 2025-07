Le PSG tente un coup diabolique en Allemagne

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG n’a pas l’intention d’empiler les recrues cet été, ce qui n’empêche pas Luis Campos de scruter les bonnes opportunités. Angelo Stiller fait par exemple partie des joueurs suivis par le board parisien.

Le mercato estival est plus calme que jamais au Paris Saint-Germain. Le mois d’août approche et à ce jour, le club de la capitale n’a pas enregistré la moindre recrue. Il faut dire qu’après une saison historique avec un sacre en Ligue des Champions et une finale de Coupe du monde des clubs, le PSG n’a pas l’intention de chambouler son effectif. Luis Campos et Luis Enrique visent deux à trois recrues au maximum, mais les dirigeants parisiens ne s’interdisent pas de saisir de bonnes opportunités en fin de mercato.

(U24) Top 5 League Midfielders: Defensive duels won %



🇵🇹 71.88% — João Neves (PSG, 20)

🇩🇪 71.70% — Paul Wanner (Heidenheim, 19)

🇩🇪 70.25% — Angelo Stiller (Stuttgart, 24)

🇫🇷 69.78% — Ayyoub Bouaddi (Lille, 17)



📊 https://t.co/McR5zrPkTO pic.twitter.com/W9HL2sPtUq — DataMB (@DataMB_) June 1, 2025

Au milieu de terrain, un renfort n’est pas prioritaire car Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz sont intouchables tandis que le PSG ne veut pas barrer la route à Mayulu et à Zaïre-Emery. Cela étant, un milieu de terrain a tapé dans l’oeil des dirigeants franciliens selon PSG Inside Actu. Le compte spécialisé sur X nous apprend qu’à ce poste, Angelo Stiller plait beaucoup au champion de France en titre. Le milieu de terrain allemand de 23 ans a de fortes chances de quitter Stuttgart après sa belle saison et le Real Madrid a notamment coché son nom.

Le PSG à l'affût pour Angelo Stiller

Le club merengue y voit un potentiel successeur de Luka Modric tant l’Allemand est réputé pour sa qualité technique et sa vision du jeu, des qualités qui manquent cruellement à l’entrejeu du Real. Mais pour l’heure, le club de la Casa Blanca n’a toujours pas passé la seconde dans ce dossier et cela pourrait bien profiter au PSG. En effet, le club parisien était déjà intéressé l’été dernier et continue de suivre de près la situation de Stiller. Luis Campos a un oeil attentif à sa situation et se tient « prêt à dégainer en cas d’ouverture » dans ce dossier d’ici à la fin du mois d’août. Le prix fixé par Stuttgart, qui n’a pas filtré pour le moment, sera toutefois déterminant pour le Paris Saint-Germain, désireux de ne surpayer aucun joueur durant ce mercato estival comme le prouve l’épineux dossier Illya Zabarnyi.