Le PSG tape du poing sur la table, Luis Campos sous pression

Leonardo ayant été remercié, le PSG doit officialiser la venue de son successeur au poste de directeur sportif. Il devrait s’agir de Luis Campos.

Dès l’annonce du départ de Leonardo, le nom de Luis Campos a fuité afin de prendre la direction sportive du Paris Saint-Germain. Ancien homme fort de Monaco puis de Lille, le recruteur portugais est un proche de Kylian Mbappé et de sa famille. Après la prolongation de l’international français au PSG jusqu’en juin 2025, la signature de Luis Campos n’est pas une surprise. Mais alors que tout semble bouclé depuis près d’une semaine, le Paris SG n’a toujours pas officialisé la venue de Luis Campos au poste de directeur sportif. La faute à un retournement de situation ? A en croire les informations de Fabrice Hawkins, des discussions sont toujours en cours entre le PSG et Luis Campos. Et même si la venue du Portugais n’est pas remise en question, quelques points sont encore à régler.

Luis Campos au PSG, des détails encore à régler

Selon le journaliste, le PSG impose par exemple à Luis Campos d’être salarié du club, ce qu’il n’était pas à Lille ou encore à Monaco. « Luis Campos était à Paris en fin de semaine et pas pour la finale... Aller/retour express. Le PSG aimerait qu’il soit salarié du club (il était conseiller à Monaco et Lille). Signature en bonne voie. Des détails, notamment sur la composition de son équipe, restent à régler » a publié sur son compte Twitter l’ancien journaliste de la chaîne Téléfoot, pour qui la signature de Luis Campos au PSG n’est plus qu’une question de jours. Cela étant, les choses traînent, ce qui n’est pas vraiment de nature à rassurer les supporters du Paris Saint-Germain, impatients de voir la tournure que vont prendre les évènements avec le départ de Leonardo et la venue d’un recruteur chevronné tel que Luis Campos à la tête de la direction sportive.