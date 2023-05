Le PSG surprend, Luis Campos fait du Leonardo au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de rebâtir l’effectif du PSG en profondeur cet été, Luis Campos rêve de faire venir Sergej Milinkovic-Savic au milieu de terrain.

C’est une profonde refonte de l’effectif que le Paris Saint-Germain souhaite entreprendre à l’occasion du prochain mercato estival. En attaque, de gros changements sont attendus avec les potentiels départs de Lionel Messi et de Neymar. Au milieu de terrain, il y aura aussi du mouvement. Marco Verratti ne sera pas retenu en cas de belle offre, pas plus que Carlos Soler ou encore Renato Sanches. Et pour remplacer tout ce beau monde, Luis Campos vise du lourd. Des noms français ont fuité à l’instar de Khephren Thuram ou de Youssouf Fofana.

Mais selon les informations du média Il Tiempo, le profil de Sergej Milinkovic-Savic plait aussi beaucoup à l’état-major du Paris SG. Ce n’est pas la première fois que l’international serbe est dans le viseur du club de la capitale. En effet, à l’époque où Leonardo était aux manettes du recrutement parisien, « SMS » avait été cité à de nombreuses reprises au PSG sans que le transfert n’aboutisse pour autant. Cette fois, Luis Campos semble bien décidé à faire de Milinkovic-Savic le futur patron du milieu de terrain du Paris Saint-Germain.

La priorité du PSG est de vendre Paredes

Mais pour cela, il faudra d’abord dégraisser et cela concerne aussi les joueurs qui vont revenir de prêt. Dans ce secteur de jeu, le cas Leandro Paredes est problématique. Le champion du monde 2022, actuellement en prêt à la Juventus Turin, ne sera pas conservé par la Vieille Dame. Et son salaire colossal n’est pas vraiment celui d’un remplaçant pour le PSG, qui souhaite s’en séparer. Reste maintenant à voir si l’ancien joueur de la Roma et du Zénith Saint-Pétersbourg aura des propositions cet été, après une saison bien difficile sous les ordres de Massimiliano Allegri à la Juventus Turin. Une chose est en tout cas certaine, il faudra absolument que le PSG parvienne à dégraisser avant de pouvoir viser des joueurs du calibre de Milinkovic-Savic. Car dans le cas contraire, l’UEFA ne ratera pas le club parisien via le fair-play finanicer.