Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Encore une fois, le PSG a été éliminé prématurément de la Ligue des Champions. Plus de 10 ans après le rachat du club parisien par QSI, la coupe aux grandes oreilles reste inaccessible.

Presque douze ans après avoir été racheté par le Qatar, le PSG n'a toujours pas validé son objectif, fixé par ses nouveaux dirigeants, à savoir de remporter la Ligue des Champions. Compétition européenne la plus prestigieuse, la C1 est devenue le cauchemar de tous les joueurs et supporters parisiens. Éliminations tragiques, défaites humiliantes et sabordages, le PSG a tout vécu en Ligue des Champions. Cette saison, l'échec est encore plus flagrant puisque Manchester City, racheté par les Émirats arabes unis, ennemi géopolitique du Qatar, est très proche de remporter cette C1, avant le PSG. Pourtant, malgré les nombreuses déconvenues, Gianluigi Donnarumma qui fait partie des joueurs d'avenir de Paris, a confié qu'il ne faisait pas de la Ligue des Champions une obsession.

La Ligue des Champions, Paris va la gagner un jour ou l'autre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

« C'est sûr, on voulait aller au bout. Il ne faut pas vivre la Ligue des Champions comme une obsession. Je sais qu'on la gagnera un jour. J'en suis sûr, car ce club le mérite, les supporters le méritent et on fera tout notre possible pour atteindre ce sommet-là » a avoué le portier italien pour Téléfoot. L'ancien joueur de l'AC Milan a rejoint le PSG et a été éliminé deux fois consécutivement en huitième de finale alors que son ancien club a remporté la Serie A et s'est qualifié en demi-finale de la C1, sans lui. Donnarumma ne veut pas que la Ligue des Champions hante plus qu'elle ne le fait déjà les têtes parisiennes. Le vainqueur de l'Euro sait que Paris finira par remporter le trophée. Ça ne sera pas pour cette saison mais le PSG aura encore de l'espoir pour l'année prochaine.