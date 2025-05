Le PSG suit un génie, son prix est incroyable

Confronté aux possibles départs de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos, le Paris Saint-Germain pourrait rouvrir le dossier Dusan Vlahovic. L’attaquant de la Juventus Turin sera disponible pour un prix intéressant. Une occasion à saisir pour le club de la capitale.

Pour le Paris Saint-Germain, renforcer le secteur offensif n’est pas la priorité du moment. Le conseiller sportif Luis Campos se concentre avant tout sur le recrutement d’un défenseur central droit, capable d’évoluer au poste de latéral droit, pour concurrencer le capitaine brésilien Marquinhos. Quant à l’attaque, un besoin pourrait seulement apparaître dans les semaines ou mois à venir. Car rien n’a changé en ce qui concerne Randal Kolo Muani.

Prêté cet hiver à la Juventus Turin, l’international français n’a pas les faveurs du coach Luis Enrique. Son retour dans l’effectif parisien semble improbable au moment où Gonçalo Ramos n'est pas non plus certain de rester la saison prochaine. Certes, le Portugais reçoit les compliments de l’entraîneur pour son état d’esprit. Mais il est clair que son profil ne correspond pas aux attentes du technicien espagnol. Leurs départs pourraient donc inciter le Paris Saint-Germain à s’offrir un nouvel avant-centre. Et pourquoi pas Dusan Vlahovic ?

🚨🇷🇸 The plan remains for Dusan Vlahović to part ways with Juventus this summer.



No negotiations to extend his contract at the club currently expiring in June 2026, and his departure remains the most likely outcome. pic.twitter.com/ik8IxdQPZR