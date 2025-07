Le PSG se sépare de deux joueurs

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ce mardi, le couperet est tombé pour Lucas Hernandez et Willian Pacho. Exclus contre le Bayern Munich, les deux défenseurs du PSG sont suspendus deux matchs et leur tournoi est terminé. Le club parisien a décidé de les laisser quitter les Etats-Unis.

Le quart de finale âpre et tendu contre le Bayern Munich samedi aura eu de grosses conséquences pour le Paris Saint-Germain. Le club parisien a perdu Lucas Hernandez et Willian Pacho pour la fin du tournoi. Les deux défenseurs ont été exclus face aux Bavarois. Le Français avait été l'auteur d'un méchant coup de coude sur Raphaël Guerreiro alors que l'Equatorien s'était essuyé les crampons sur le mollet de Leon Goretzka. La FIFA a été sans pitié avec les deux hommes, les suspendant deux matchs ce mardi. Ni demi-finale, ni finale à venir pour Hernandez et Pacho.

Le PSG envoie Hernandez et Pacho en vacances

Une décision qui va s'accompagner d'un départ du sol américain. En effet, le PSG a annoncé libérer ses deux joueurs sur le champ. Ils quittent le groupe dès ce mardi pour partir en vacances. « En accord avec la direction sportive et le staff, Lucas Hernandez et Willian Pacho - suspendus pour la suite de la Coupe du Monde des Clubs - quittent le groupe aujourd’hui », a écrit le club parisien sur le réseau social X.

En accord avec la direction sportive et le staff, Lucas Hernandez et Willian Pacho - suspendus pour la suite de la Coupe du Monde des Clubs - quittent le groupe aujourd’hui. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2025

Hernandez et Pacho ne seront donc pas au soutien de leurs coéquipiers du côté de New York. Ils ne seront pas non plus en finale en cas de qualification du PSG. Aucune levée de coupe en perspective et une médaille reçue en retard pour les deux hommes. De quoi gâcher un peu la fête, notamment pour l'excellent Willian Pacho. Néanmoins, difficile de refuser une petite pause après une saison éreintante de 57 matchs pour l'Equatorien.