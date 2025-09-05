Le PSG se rapproche d'un accord, Simeone va pleurer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Etincelant avec le Paris Saint-Germain ces derniers mois, Fabian Ruiz plaît beaucoup à l’Atlético Madrid. La presse espagnole confirme le vif intérêt des Colchoneros pour le milieu de terrain. Mais les dirigeants parisiens comptent bien faire le nécessaire pour prolonger son contrat et empêcher son départ.

L’Atlético Madrid ne lâche pas Fabian Ruiz. Malgré son échec cet été, le géant de Liga pense toujours au milieu du Paris Saint-Germain. Le média espagnol Fichajes a confirmé cette semaine l’intérêt des Colchoneros. Il faut dire que leur entraîneur Diego Simeone peut difficilement rester insensible aux performances du Parisien. Longtemps critiqué dans la capitale française, l’ancien joueur de Naples a mis tout le monde d’accord avec des prestations de haut niveau.

🔙 On This Day - 2022



Il y a 3 ans, Fabián Ruiz s'engageait avec les Rouge et Bleu en provenance de Naples. ❤️💙 pic.twitter.com/Ga2JajDaOq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 30, 2025

L’international espagnol s’est rendu indispensable aux côtés des Portugais Vitinha et João Neves. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que le Paris Saint-Germain n’imagine pas s’en séparer avant des années. L’Atlético Madrid va bientôt s’en apercevoir puisque le champion d’Europe se prépare à blinder son cadre. Sous contrat jusqu’en 2027, Fabian Ruiz a déjà reçu une offre de prolongation de la part de ses dirigeants. Et selon les informations de Livefoot, un accord total pourrait intervenir pendant l’automne.

Fabian Ruiz ne bougera pas

Le joueur formé au Betis sera ainsi récompensé pour son rendement au Paris Saint-Germain. Et de son côté, la direction francilienne en profitera pour mettre les choses au clair avec l’Atlético Madrid et les autres clubs éventuellement intéressés. On devine que le milieu de 29 ans n’envisage pas non plus un départ chez les Rojiblancos ou ailleurs. Dans le cas contraire, le Parisien aurait au moins fait traîner les discussions avec ses supérieurs. D’autant qu’il se retrouverait en position de force à un an de la fin de son bail l’été prochain. Ce n’est visiblement pas la stratégie choisie par Fabian Ruiz.