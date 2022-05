Le PSG se lance dans un rush à 100 millions d’euros au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Départ de Mbappé ou pas, le PSG va recruter en attaque, un secteur de jeu où Di Maria va partir tandis qu'Icardi est invité à en faire de même.

Le mercato du Paris Saint-Germain va être explosif, que le club de la capitale parvienne à conserver Kylian Mbappé ou pas. En attaque, les chamboulements risquent d’être nombreux. Certes, les stars Lionel Messi et Neymar devraient rester. En revanche, plusieurs remplaçants vont partir : Angel Di Maria est libre et son départ ne fait plus aucun doute tandis que le PSG a fait d’un départ de Mauro Icardi l’une de ses priorités afin de réduire sa masse salariale. Dans la même idée, Julian Draxler est lui aussi poussé vers la sortie. Afin de compenser numériquement tous ces départs mais avec l’objectif d’améliorer la compétitivité de l’équipe, le PSG souhaite recruter Rafael Leao. Une information confirmée par la Gazzetta dello Sport, pour qui Leonardo est très chaud dans ce dossier. Très attentif à la Série A et encore plus aux prestations de l’AC Milan, le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’a pas raté une miette de la saison aboutie de Rafael Leao sous les couleurs milanaises.

Le PSG et Man United sur Leao, estimé à 100 ME

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rafael Leão (@iamrafaeleao93)

Homme fort d’une équipe dans laquelle évolue par ailleurs Olivier Giroud mais surtout Zlatan Ibrahimovic, l’international portugais a progressé à une vitesse folle sous les ordres de Stefano Pioli, au point de s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs du championnat italien cette saison. Face à l’intérêt du PSG, les dirigeants de l’AC Milan ont déjà prévenu qu’ils ne braderont pas Rafael Leao. Et pour cause, le journal italien aux pages roses croit savoir que le club lombard réclame la coquette somme de 100 millions d’euros pour le Portugais. Une somme qui pourrait grimper davantage car l’AC Milan va faire jouer la concurrence afin que le prix soit le plus élevé possible. Outre le PSG, Manchester United a également manifesté son intérêt pour Rafael Leao. Quant à lui, le Portugais se sent bien au Milan AC et ne partira que s’il a l’assurance d’être titulaire dans un club qualifié en Ligue des Champions. Le PSG, qui compte déjà de nombreuses stars en attaque et Manchester United, qui ne disputera pas la C1 la saison prochaine, sont prévenus.