Le PSG sans pitié, Neymar bradé pour 50 millions d'euros !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Automatiquement prolongé jusqu’en 2027, Neymar n’est cependant plus en odeur de sainteté du côté du PSG.

Les paillettes c’est terminé, les mots sont sortis de la bouche de Nasser Al-Khelaïfi et visiblement, Neymar était l’un des joueurs ciblés par le PSG. Lorsqu’il a été demandé au patron du Paris Saint-Germain de s’exprimer sur la situation de l’international brésilien, Nasser Al-Khelaïfi ne s’est pas épanché mais a plutôt ouvert la porte à un départ de l’ancienne star du FC Barcelone. Il faut dire que depuis cinq ans, Neymar n’apporte pas ce que les supporters et les dirigeants attendent de lui. La patience du PSG a des limites et cet été, la star de la sélection brésilienne ne sera pas retenue en cas de belle proposition. A en croire les informations du Chiringuito, Luis Campos et Antero Henrique travaillent justement d’arrache-pied pour trouver une porte de sortie à Neymar.

Le PSG prêt à vendre Neymar pour 50 ME

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Un retour vers le FC Barcelone est une piste actuellement creusée par la direction du Paris Saint-Germain. Prêt à tout pour se séparer de Neymar, l’état-major du PSG est disposé à laisser filer l’attaquant de 30 ans contre un chèque de seulement 50 millions d’euros selon le journaliste Jose Alvarez Haya. « Le Barça a reçu des appels d’intermédiaires du PSG pour leur faire savoir que, pour 50 millions d’euros négociables, ils pourraient signer Neymar cette saison et qu’il n’y aurait aucun problème. Neymar a 30 ans et serait ravi de venir au Barça. Ce serait la seule option qu’il envisagerait s’il ne continuait pas au PSG. Ils l’ont proposé à plusieurs reprises au Barça ces dernières semaines » a assuré le journaliste, pour qui le Paris SG est prêt à brader Neymar, cinq ans après en avoir fait le joueur le plus cher de l’histoire du football en le recrutant pour 220 millions d’euros.

De son côté, Neymar veut rester au PSG

🔙2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣



À l'été 2017, @neymarjr et @KMbappe rejoignent le @PSG_inside. Dans leur sillage, le club de la capitale signe une saison mémorable, inscrivant au passage 108 buts (un record) pour aller décrocher un 7ème titre de Champion de France. ⤵️#CHAMP10NS 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 23, 2022

Du côté du joueur et de son entourage en revanche, le ton est différent. Neymar, qui va voir son contrat automatiquement prolongé d’une saison soit jusqu’en juin 2027, n’a aucunement l’intention de partir. En privé, le Brésilien se dit motivé par le projet parisien et l’idée de changer de club n’a même pas traversé son esprit depuis le début de ses vacances. La prolongation de Kylian Mbappé est plutôt une bonne nouvelle à ses yeux, Neymar estimant que le PSG a toutes les armes pour se battre en Ligue des Champions avec le rêve bien sûr de décrocher la coupe aux grandes oreilles. Reste maintenant à voir si Neymar aura l’occasion de défendre les couleurs du Paris SG sur la scène européenne ou si Luis Campos trouvera le moyen de le faire partir. Ce qui serait évidemment un miracle au vu du salaire hors du commun de Neymar, lequel perçoit environ 3 millions d’euros… par mois, à Paris.