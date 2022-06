Le PSG sans entraîneur, une habitude au Qatar !

Après le licenciement annoncé de Mauricio Pochettino ce mercredi matin, le Paris Saint-Germain ne semble pas en mesure de nommer son futur entraîneur. Pas de quoi faciliter la tâche du conseiller sportif Luis Campos. Une habitude pour le club francilien sous Qatar Sports Investments.

L’aventure est bien terminée pour Mauricio Pochettino. Selon les informations récoltées par ESPN, le Paris Saint-Germain a fini par limoger son entraîneur ce mercredi matin. Les deux parties ont trouvé un accord sur les indemnités de licenciement estimées aux alentours de 15 millions d’euros. En attendant la confirmation de la direction, le champion de France se retrouve sans coach. Et si l'on en croit les dernières rumeurs, le successeur de l'Argentin ne sera pas connu dans les prochaines jours.

Mauricio Pochettino has been sacked by PSG just months after guiding them to the league title, sources have told @LaurensJulien ❌ pic.twitter.com/8TTdG04VsW