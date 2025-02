Le PSG s'offre un gardien et une grosse prise de tête

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG va recruter un nouveau gardien et c’est une surprise puisque le club parisien a bouclé la venue de Renato Marin, qui va signer libre en provenance de l’AS Roma.

La gestion des gardiens de but a souvent été critiquée par le passé au Paris Saint-Germain. Cet été, ce poste devrait une fois de plus faire l’objet de plusieurs modifications. D’abord dans l’optique de prolonger Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale s’est rétracté et a stoppé les négociations avec l’international italien dans le but de faire venir Lucas Chevalier comme titulaire la saison prochaine.

En parallèle, le PSG a bouclé la venue de Renato Marin, en fin de contrat avec la Roma au mois de juin, sans doute pour être numéro deux à condition que Matvey Safonov s’en aille aussi. Jugé comme très prometteur, l’international U19 de la sélection italienne va rejoindre le Paris SG… plutôt que Liverpool. Son avenir aurait pu s’écrire chez les Reds puisque le compte insider PSG Inside Actu nous apprend que dans ce dossier, le champion de France en titre était confronté à la sérieuse concurrence du club de la Mersey.

Le PSG a écarté la concurrence de Liverpool pour Renato Marin

En effet, Liverpool était très chaud pour faire venir Renato Marin mais ce dernier a finalement opté pour le Paris Saint-Germain, ce qui peut laisser penser que les Bleu et Rouge lui ont promis un rôle de doublure et non pas un statut de numéro trois. Cette signature a en tout cas surpris tout le monde, en France mais aussi en Italie, où l’on rappelle que cette saison, Renato Marin n’est que le numéro trois dans la hiérarchie des gardiens de but à l’AS Roma. Le PSG de son côté va en tout cas devoir faire un sacré tri puisqu’il comptera au 1er juin prochain Renato Marin, Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas à ce poste.