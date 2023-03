Le PSG s'installe au Stade de France, elle ouvre la porte

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que le Paris Saint-Germain et la mairie de Paris s'affrontent verbalement sur le sujet du Parc des Princes, l'état français s'apprête à mettre en vente le Stade de France. L'idée de voir le PSG mettre le cap sur Saint-Denis n'est pas repoussée.

Depuis quelques mois, la tension est montée d’un cran entre Anne Hidalgo et Nasser Al-Khelaifi, le président qatari du club de la capitale estimant qu’il n’était plus possible de continuer à jouer dans un stade à la jauge d’une autre époque et dont le standing n’est plus aux normes actuelles. Refusant de vendre le Parc des Princes, la municipalité pense que le patron du PSG bluffe et qu’il restera dans son stade historique, et cela même si le club travaille déjà sur d’autres pistes et notamment la construction d’un stade ultra moderne à proximité de l’Ouest parisien. Dans le même temps, on a appris cette semaine que la France envisageait de vendre le Stade de France, la concession attribuée à Vinci et Bouygues s’achevant en 2025 après un contrat initial de 30 ans. Et ce lundi, l’état va lancer un appel à candidatures, même si rien n’a été décidé entre une nouvelle concession ou une vente pure et simple.

Le PSG peut postuler à l'achat du Stade de France

Forcément, qui dit Stade de France en vente dit Paris Saint-Germain, et cela même si les supporters parisiens ont déjà clairement fait savoir que l’enceinte dionysienne ne pouvait pas être considérée comme un futur stade pour leur club de coeur. Oui le PSG peut jouer là-bas en cas de gros travaux au Parc des Princes, mais jamais le Stade de France ne sera le stade résident des champions de France selon le Collectif Ultras Paris. Il n’empêche, se confiant au Journal du Dimanche, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, ouvre la porte en grand au PSG. « Si le PSG peut être un candidat recevable au rachat ? On ne s’interdit rien. Le passé de cette concession a montré qu’il était évidemment plus aisé d’équilibrer le modèle avec un club résident. Il a aussi été prouvé qu’il y avait un modèle viable sans. Cette possibilité pourra donc être étudiée, mais parmi d’autres », explique la ministre. D'ici 2025, il va donc se passer pas mal de choses, et notamment le fait que le Stade de France va devenir un stade olympique, reste à savoir si cela sera suffisant pour charmer Nasser Al-Khelaifi.