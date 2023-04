Le PSG s'est planté, Galtier a été cassé en deux par le Qatar

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Arrivé sur le banc du PSG après des passages remarqués à l'ASSE, Nice ou au LOSC, Christophe Galtier n'a pas réussi à passer un cap à Paris et s'est heurté à la dure réalité d'entraîner un club aussi exigeant que le PSG. La saison est ratée, Galtier en a donné la principale raison.

Si Christophe Galtier est assuré d'être le coach du PSG jusqu'à la fin de la saison, ce n'est pas le cas de la prochaine. Alors qu'il ne reste plus que sept journées du championnat et que Paris est leader de la Ligue 1 avec 8 points d'avance sur l'OM, Galtier se concentre pour bien terminer la saison et prépare la révolte afin de redevenir compétitif sur la scène européenne. Luis Campos travaille déjà en interne sur le mercato, tandis que Galtier affirme qu'il se tient prêt à débuter la saison prochaine sur le banc du PSG, malgré ses mauvais résultats et l'affaire dont il est au cœur depuis quelques jours. L'entraîneur français a dévoilé les raisons de son échec singulier avec le club de la capitale.

Galtier a raté sa saison avec le PSG à cause de la Coupe du monde

Pour l'entraineur parisien, la Coupe du monde au Qatar en cours de saison a totalement chamboulé ses plans et a rendu son équipe beaucoup moins performante après l'évènement. Un constat incontestable pour Christophe Galtier. « Je me projette pour être entraîneur au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le bilan sera fait mais il ne faudra pas oublier que c’était une saison singulière avec la plus belle des compétitions internationales en milieu de saison. Il faudra bien analyser ce qu’il s’est passé en début de saison et en deuxième partie. On sait sur quoi on doit travailler et améliorer notre effectif. Croyez-moi que beaucoup de joueurs veulent rejoindre le PSG » a déclaré le technicien de 56 ans en conférence de presse avant le déplacement du PSG sur la pelouse du SCO d'Angers le vendredi 21 avril.

Christophe Galtier estime que si Paris a raté sa fin de saison, c'est notamment à cause de la Coupe du monde, en plein milieu de l'exercice 2022/2023 qui a totalement chamboulé l'effectif avec des blessures ou des méformes pour certains joueurs. Un Mondial déplacé en novembre et décembre à la demande du Qatar, le pays organisateur, qui ne se voyait pas organiser cette épreuve en été, comme d'habitude. Reste à savoir cette excuse sera suffisante à la direction parisienne pour conserver Galtier la saison prochaine alors que ce dernier ne semble pas faire l'unanimité au sein du vestiaire.