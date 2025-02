Le PSG s'est moqué du FC Barcelone grâce à un joueur

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Malgré la pression de certains clubs étrangers, Nuno Mendes a prolongé son contrat au PSG vendredi. Prétendant sérieux à la signature du Portugais, le FC Barcelone avait un plan audacieux à soumettre aux Parisiens.

Le Paris Saint-Germain s'est offert plusieurs mois de tranquillité sur le marché des transferts. Fini le feuilleton Kylian Mbappé, le club parisien n'attend plus longtemps avant de finaliser les prolongations de contrat de ses meilleurs éléments. Luis Enrique, Achraf Hakimi, Vitinha et surtout Nuno Mendes ont renouvelé leur contrat. Le soulagement est important concernant le latéral gauche portugais, désormais à Paris jusqu'en 2029. En effet, il a entretenu le mystère pendant des semaines, stoppant même les négociations avec sa direction pour réfléchir. Le joueur de 22 ans avait alors attiré Manchester United et le FC Barcelone.

Mendes prolongé, le PSG rate un défenseur central

Les Catalans ont été très actifs dans ce dossier dans les derniers jours du mercato. Cet hiver ou l'été prochain, ils voulaient absolument attirer Nuno Mendes pour remplacer Alejandro Baldé. Le PSG demandait quand même 50 millions d'euros pour céder son jeune talent. Un prix excessif pour un Barça en grande difficulté financière. Toutefois, son directeur sportif Deco avait trouvé la parade selon le média Carpetas Blaugranas.

Le @PSG_inside est très fier d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur Luis Enrique jusqu’en 2027, ainsi que celles d'Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes et Yoram Zague.

Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach signent quant à eux leur premier contrat professionnel. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 7, 2025

A la place d'une indemnité de transfert, Barcelone offrait un joueur au PSG. Il s'agissait du défenseur central danois Andreas Christensen, sans doute en plus d'une somme d'argent qui n'a pas filtré. Passé par Chelsea, le joueur de 28 ans a déjà prouvé sa valeur en Europe. Il n'aurait pas été une mauvaise affaire pour les Parisiens d'autant qu'il leur manque sans doute un joueur dans ce secteur de jeu. L'échange est de toute façon aux oubliettes à présent, au grand dam du Barça surtout car Paris est en mesure d'attirer un nouveau défenseur central l'été prochain.