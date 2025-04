Le PSG s'est bien amusé, Arsenal lui fait payer devant l'UEFA

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le match aller des demi-finales de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal se jouera à l'Emirates Stadium. Toutefois, les supporters parisiens qui veulent faire le déplacement font face à un désaccord entre les clubs sur le nombre de places attribuées aux visiteurs.

Comme souvent en Ligue des champions, les supporters du Paris Saint-Germain se déplacent en grand nombre dans les parcages visiteurs pour donner de la voix à l'extérieur. Cette fois-ci, pour le déplacement à l'Emirates Stadium dans le cadre des demi-finales de la Ligue des champions face à Arsenal, ils ne pourront pas être aussi nombreux qu'ils l'auraient souhaité. En effet, comme l'indique RMC Sport, un différend oppose les deux clubs concernant le nombre de places attribuées aux supporters parisiens dans l'enceinte de l'écurie londonienne. D'ordinaire, une règle prévaut que le club qui reçoit doit allouer 5% de la capacité de son stade aux supporters adverses. Sauf que le PSG est en train de se faire prendre à son propre jeu.

Le PSG joue avec la jauge à domicile

Désiré Doué, le jeu dangereux du PSG https://t.co/0ikobaWEtI — Foot01.com (@Foot01_com) April 25, 2025

Dans le cadre du déplacement du PSG à Arsenal, 3 000 places devaient être allouées aux supporters parisiens dans le parcage visiteurs. Toutefois, le club anglais a fait savoir sa volonté d'abaisser cette jauge à 2 500 suite à des consignes des autorités locales. Un état de fait qui interroge, dans la mesure où les Gunners avaient bien ouvert 3 000 places lors du premier déplacement à l'Emirates lors de la phase de championnat. Selon plusieurs sources au fait de la question, « le PSG se fait prendre à son propre jeu » car « il s'amuse depuis plusieurs années à limiter la taille du parcage ».

En effet, comme le prévaut la règle des 5% évoquée plus haut, le Parc des Princes devrait permettre à 2 400 supporters adverses (sur 48 000). Sauf qu'il n'y a jamais plus de 2 000 fans du club reçu en Ligue des champions, soit seulement 4,1%, ajoute une source à RMC Sport. Dans cette logique, Arsenal a décidé d'appliquer un « principe de réciprocité » et de limiter la jauge maximale de son parcage.

Le PSG lance un recours

Pour tenter de faire pencher la balance en sa faveur, une réunion a eu lieu ce jeudi 24 avril, à cinq jours du match, avec l'UEFA prise à témoin de cette bataille. L'objectif est de trouver rapidement un accord pour que le PSG puisse valider auprès de ses supporters le nombre de personnes qui pourront faire le déplacement dans le parcage de l'Emirates. Avant de lancer un recours juridique, la direction parisienne fait le forcing auprès de l'UEFA. Reste à savoir si cela aboutira. En attendant, Paris s'est fait rattraper par son propre contournement des règles.