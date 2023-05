Le PSG s’effondre, Galtier dénonce les coupables

Dans : PSG.

Christophe Galtier est très déçu par l'attitude de ses joueurs en fin de saison. Il a notamment expliqué à son vestiaire pourquoi le PSG ne remontait pas la pente en cette fin de saison.

Habitué aux fins de saison en roue libre et aux lendemains qui déchantent en Ligue des Champions, le PSG ne parvient pas à changer ses mauvaises habitudes. Chaque année, cela semble pire que la précédente. Et si le titre de champion de France n’est pas encore concrètement en danger, notamment en raison du calendrier qui arrive pour les joueurs de la capitale (Troyes, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont), les résultats et l’attitude ne sont pas au rendez-vous.

Un tacle contre les joueurs et Luis Campos

Face à Lorient, le PSG a joué longtemps à 10, et a fini par craquer en fin de match. Le rendement décevant des titulaires n’a toutefois pas été le seul problème de Christophe Galtier, qui regrette l’attitude de ses joueurs, mais ne veut toujours pas pointer du doigt des stars comme Lionel Messi. Dans son discours de lundi lors de l’entrainement de reprise, où l’Argentin n’était pas là en raison d’une tournée commerciale en Arabie saoudite, Christophe Galtier a pointé du doigt l’attitude peur combattive de ses troupes, mais aussi un autre problème très handicapant à ses yeux.

Selon RMC, pour l’entraineur parisien, le PSG manque clairement de joueurs capables de semer le doute chez les titulaires. Les remplaçants ne sont pas au niveau à ses yeux. Un problème qu’il a déjà évoqué en expliquant que les jeunes du centre de formation n’avaient pas les moyens d’éviter au PSG de perdre des points dans la lutte pour le titre. Ce samedi face à Lorient, Fabien Ruiz, Warren Zaire-Emery, Hugo Ekitike et Nuno Mendes sont entrés en jeu, tandis que les jeunes Bitshiabu, Gharbi et Housni sont restés sur le banc.

Un tacle de plus donc de la part du technicien parisien qui estime haut et fort ne pas avoir un effectif capable de répondre aux exigences d’une fin de saison dangereusement en roue libre. Luis Campos peut aussi se sentir visé, car c’est bien lui qui a construit cet effectif l’été dernier, et dépensé par exemple 60 millions d'euros au total pour Fabian Ruiz et Hugo Ekitike, qui ont pris place sur ce fameux banc de touche le week-end dernier. Même s’il devrait tout de même arriver à ses fins avec le titre de champion de France, Christophe Galtier a en tout cas ses excuses toutes prêtes pour l’après-PSG, ses chances de rester dans la capitale après le mois de juin étant désormais infimes.