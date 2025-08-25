Le PSG s'active pour virer Safonov

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A moins d’une semaine de la fin du mercato, l’avenir de Matvey Safonov au PSG est toujours incertain. Le club parisien ne serait pas contre un départ de son international russe de 26 ans.

Recruté il y a tout juste un an pour 20 millions d’euros en provenance de Krasnodar, Matvey Safonov a livré une première saison tout-à-fait correcte au Paris Saint-Germain. Doublure de Gianluigi Donnarumma en 2024-2025, l’international russe (14 sélections) a plutôt bien assumé son statut, sans faire de vague et en assurant l’intérim dès lors que Luis Enrique a fait appel à lui. Un an seulement après son arrivée au PSG, son départ est pourtant déjà évoqué. Et pour cause, le site TransferFeed nous apprend que le champion d’Europe en titre envisage sérieusement de se séparer de Matvey Safonov dans les sept derniers jours du mercato.

Les clubs intéressés n’ont pas filtré, pas plus que la raison pour laquelle le PSG aimerait s’en séparer. La cohabitation avec la recrue ukrainienne Illya Zabarnyi est peut-être le coeur du problème pour des raisons politiques évidentes. Quoi qu’il en soit, convaincre Matvey Safonov de partir ne sera pas simple. Le gardien russe est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2029, où il touche un imposant salaire. Et même si son nom a été évoqué en Turquie il y a quelques semaines, Galatasaray est proche de boucler l’affaire avec Ederson.

Safonov poussé vers la sortie par le PSG

Les portes de sortie ne seront donc pas si nombreuses à sept jours de la fin du mercato. D’autant que le marché des gardiens est très spécial et a peu de chances de se décanter aussi tard dans le mois d’août. Surtout, il serait intéressant de savoir qui serait le gardien n°2 du PSG derrière Lucas Chevalier en cas de départ de Matvey Safonov. Car rappelons que Gianluigi Donnarumma est sur le départ, au même titre qu’Arnau Tenas, les deux hommes ayant fait leurs adieux au Parc des Princes vendredi après la victoire contre Angers lors de la 2e journée de Ligue 1.