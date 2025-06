Le PSG roule sur l’Europe, cet ancien de l’OM est fan

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le Paris Saint-Germain, l’a enfin fait. Le club de la capitale a conquis sa première Ligue des champions ce samedi soir face à l’Inter Milan. Désormais la question se pose. Cette équipe peut-elle construire une hégémonie ? Oui, pour Christophe Dugarry.

Le PSG a rempli son objectif ultime et avec la manière. Ce samedi soir, les hommes de Luis Enrique ont glané la première Ligue des champions de l’histoire du club. Le club de la capitale a étrillé l’Inter Milan 5-0. Ce dimanche les questions sont nombreuses. Avec une domination outrageuse sur la phase à élimination directe de LDC, le PSG a impressionné l’Europe. Le club de la capitale peut-il dorénavant confirmer cette hégémonie sur le long terme ?

Christophe Dugarry y croit

🔴🔵 Faut-il croire à une dynastie du PSG ?



Duga: "Ils ont trouvé la formule. Au-delà des résultats, cette équipe a montré un état d'esprit exceptionnel. L'entraîneur est sûr de lui, les dirigeants ne se torturent plus, je ne vois pas ce qui pourrait les en empêcher" pic.twitter.com/Yi4mGE5GXd — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) June 1, 2025

Sur RMC, Christophe Dugarry y croit surtout que à présent, le contexte semble positif du côté de la capitale. « Ils ont trouvé la formule. Au-delà des résultats, cette équipe a montré un état d'esprit exceptionnel. Cette équipe a conquis le cœur de beaucoup de supporters de foot. Sincèrement, on a pris beaucoup de plaisir […] L'entraîneur est sûr de lui, les dirigeants ne se torturent plus. Ils vont pouvoir travailler dans des conditions encore meilleures, car enfin ce titre a été gagné. Je ne vois pas ce qui pourrait les en empêcher. Et puis je vois les adversaires. Alors oui, les adversaires ont de la qualité, mais il va falloir aller chercher cette équipe, » explique le champion du monde 1998. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux veut surtout que ce PSG version Luis Enrique conserve l’image et le fond de jeu de cette saison. « Mais le plus important en définitive, on sait que la victoire est incertaine, ce ne seront pas toujours les mêmes qui vont gagner. Mais il faut garder ce style de jeu, cette mentalité, cette image renvoyée, » conclut-il. Désormais le club met le cap sur la Coupe du monde des clubs le 15 juin prochain.