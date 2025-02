Le PSG roi d'Europe en 2025, c'est confirmé ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris Saint-Germain impressionne de plus en plus, en Ligue 1 comme en Ligue des champions. Mais quelle est la valeur des performances parisiennes ? Une statistique vient donner la réponse et place le PSG en haut de la hiérarchie européenne.

Finis les doutes et les critiques concernant le PSG. Les hommes de Luis Enrique ont conquis tous les observateurs depuis le début d'année 2025. Ils ont laminé Manchester City, Stuttgart et Brest en Ligue des champions. Sur le sol français, Monaco et l'OL ont du rendre les armes face aux Parisiens. Très fort offensivement, le club parisien essore ses adversaires sur le plan physique. Le Paris SG donne une impression énorme de puissance au cours de ses matchs, ce qui en fait pour certains l'un des grands favoris au titre en Ligue des champions.

Personne n'a plus gagné que le PSG en 2025

De quoi peut-être inquiéter Liverpool avant le huitième de finale aller de C1 prévu mercredi prochain. Si ce n'est pas encore le cas, les Reds vont augmenter leur méfiance avec la statistique choc des deux derniers mois. Depuis le début d'année 2025, aucun club en Europe n'a gagné plus de matchs toutes compétitions confondues que le PSG.

Luis Enrique : « Nous évoluons toujours avec le même niveau d'intensité » 💬



🔜 #SBPSG | #CDF — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 25, 2025

Les Parisiens ont ainsi remporté 13 matchs sur 14 possibles. Seul Reims les a accrochés en Ligue 1 avec un match nul 1-1 au Parc des Princes, le 25 janvier dernier. Le club parisien devance le Real Madrid, vainqueur de 12 matchs en 2025. Toutefois, les Madrilènes ont disputé 16 rencontres, soient deux de plus que le PSG. Mohamed Salah et ses partenaires sont prévenus. Ils devront être au top de leur forme pour une double confrontation plus explosive que jamais.