Le PSG rêve de faire ce sale coup à la Juve

Par Alexis Rose

De retour dans l’effectif du PSG depuis la fin de son prêt à la Juventus, Randal Kolo Muani attend sagement que son club trouve un accord avec Turin ou un autre club pour poursuivre sa carrière loin de Paris.

Revenu à Paris après un prêt de six mois du côté de la Juventus, Randal Kolo Muani ne sait pas encore dans quel club il jouera la saison prochaine. Toujours au repos, sachant qu’il a disputé la Coupe du monde des clubs de la FIFA cet été, l'international français est sûr d’une seule chose pour le moment : il ne reportera pas le maillot du PSG. Sauf un énorme retournement de situation, avec un volte-face inattendu de Luis Enrique, l’ancien attaquant de Nantes va quitter Paris de manière définitive ou en prêt cet été. Mais pour aller où ? Potentiellement à la Juventus, où il a laissé une bonne image après un passage plutôt réussi au cours des six derniers mois. Auteur de 10 buts en 19 matchs toutes compétitions confondues, le Français avait mis tout le monde d’accord du côté de Turin.

« Les relations entre le PSG et la Juve se sont tendues pour Kolo Muani »

Sauf que pour le moment, la Juve n’a pas trouvé de terrain d’entente avec la direction du PSG pour le transfert de Kolo Muani. Et d’après Sacha Tavolieri, les discussions se tendent même de façon sérieuse entre les deux clubs… « Les relations entre le Paris Saint-Germain et la Juventus se sont tendues pour Randal Kolo Muani. Tottenham veut en profiter pour accélérer avec le PSG, malgré la préférence du Français pour la Juve. À vouloir jouer, Damien Comolli pourrait tout perdre… », explique le spécialiste du mercato sur son compte X. Si Kolo Muani aura aussi son mot à dire dans ce dossier, sachant que le Français veut trouver un projet où il se sentira plus à l’aise qu’au PSG avec un statut de titulaire, ce contretemps inattendu entre le PSG et la Juve va ouvrir la porte à d’autres clubs européens, comme Tottenham. De quoi plaire à Paris, qui va chercher à se séparer de Kolo Muani de la meilleure des manières possibles, histoire de limiter la casse par rapport à un transfert de 95 millions d’euros réalisé il y a deux ans…