Le PSG rêve d'un Parc des Princes à 4,2 milliards d'euros

Par Claude Dautel

Actuellement aux États-Unis, les dirigeants du PSG ont trouvé sur place un stade qui colle parfaitement ou presque avec leur idée de nouveau stade. Cela arrive au moment où Poissy pense avoir un atout de plus pour voir arriver le nouveau Parc des Princes.

Nasser Al-Khelaifi et la totalité des dirigeants parisiens sont actuellement avec l'équipe de l'autre côté de l'Atlantique dans le cadre du Mondial des Clubs. Si cette compétition est l'occasion de contribuer à la popularité grandissante du Paris Saint-Germain aux Etats-Unis, elle permet aussi de s'intéresser aux différents stades américains, le board du PSG s'étant donné un peu plus d'un an avant de trancher concernant l'enceinte qui remplacera le Parc des Princes. Et visiblement, même si ce stade n'est pas utilisé lors du Mondial des clubs, c'est le SoFi Stadium de Los Angeles, où évoluent les deux clubs de NFL de la ville et qui recevra le Mondial 2026 et les cérémonies des JO 2028, quatre ans après avoir accueilli le Super Bowl, qui a les faveurs du Paris Saint-Germain.

Un stade de Los Angeles fait rêver le PSG

« Le SoFi Stadium est un lieu incroyable, bien plus qu'une simple installation sportive : c’est un véritable lieu de divertissement et de spectacle. C’est ce sur quoi nous souhaitons vraiment miser pour diversifier nos revenus », a confié, dans un entretien accordé à l'agence Reuters, Victoriano Melero, directeur général du Paris SG. Construit en un peu moins de 4 ans, ce stade de 70.000 places a coûté 4,2 milliards d'euros, et forcément, il a tout ce qu'il faut pour séduire les dirigeants du Paris Saint-Germain : toit amovible, écran ovale à 360% suspendu au-dessus du terrain, des espaces VIP énormes, des restaurants et tout un tas d'animations qui permettent aux spectateurs de venir des heures avant les matchs...et de lâcher des euros. Reste maintenant à savoir où le PSG décidera de construire ce stade.

Du côté de Poissy, on pense avoir l'atout décisif pour accueillir ce stade, d'autant que les travaux de prolongation de la ligne de Tramway T13 ont officiellement commencé et cela prévoit un arrêt proche du terrain où Paris envisage de construire ce stade, à savoir sur les terrains de Stellantis. Dans Le Parisien, Valérie Pecresse, la présidente de la Région Ile-de-France ne masque pas que l'idée de voir le Paris Saint-Germain profiter de cette extension serait une bonne chose : « Poissy va devenir l’une des capitales d’Île-de-France, et s’il y a un grand club de foot, ça ne va pas provoquer une embolie des transports car on ferait un plan dédié des mobilités. »