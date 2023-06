Le PSG reprend rendez-vous avec Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

On connaît le programme du Paris Saint-Germain lors de sa tournée estivale au Japon. Avant le Trophée des Champions face à Toulouse, les Parisiens disputeront trois matchs amicaux, dont une rencontre face à Al-Nassr, le club saoudien mené par son attaquant Cristiano Ronaldo.

Alors que ses joueurs ont sûrement hâte de partir en vacances, le Paris Saint-Germain leur a déjà donné le calendrier de la reprise. La préparation estivale passera par une tournée au Japon durant laquelle les Parisiens disputeront trois matchs amicaux. Le club de la capitale a en effet annoncé une partie contre Al-Nassr le 25 juillet au Yanmar Stadium Nagai. Le champion de France y croisera donc Cristiano Ronaldo, qui faisait déjà partie de la Riyadh Season Team, une sélection de joueurs d’Al-Nassr et d’Al-Hilal, battue par le Paris Saint-Germain (5-4) en janvier dernier.

La tournée d'été 2023 se déroulera du 22 juillet au 2 août. Les Parisiens disputeront trois matchs - les 25 et 28 juillet à Osaka contre Al-Nassr puis Cerezo Osaka et le 1er août 2023 à Tokyo contre l'Inter Milan.#PSGJapanTour2023 🇯🇵 pic.twitter.com/W74IJaQXwe — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 2, 2023

Autant dire que cette opposition sera fortement médiatisée, sans doute davantage que le match contre le Cerezo Osaka prévu le 28 juillet dans le même stade. Enfin, les hommes de Christophe Galtier, ou plus probablement de son successeur, se rendront au National Stadium de Tokyo le 1er août pour y affronter l’Inter Milan, finaliste de la Ligue des Champions face à Manchester City le 10 juin. Ce sera déjà un bon test pour les coéquipiers de Kylian Mbappé que le Paris Saint-Germain a évidemment utilisé pour promouvoir cette tournée au Japon.

Une annonce sans Messi

On constate que Neymar et Marco Verratti, pourtant non retenus cet été, font également partie de cette vidéo publiée par le club francilien sur les réseaux sociaux. En revanche, Lionel Messi, que Christophe Galtier annonçait partant jeudi, avant d’être corrigé par le Paris Saint-Germain, n’apparaît pas. En fin de contrat, l’Argentin ne devrait pas participer au voyage. Le meneur de jeu sera sans doute loin de Paris au moment du Trophée des Champions contre Toulouse le 5 août, avant le début du championnat une semaine plus tard.