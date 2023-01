Le PSG renonce à Malcom pour avoir Skriniar

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG cherche toujours à se renforcer en cette fin de mercato. Christophe Galtier espère notamment l'arrivée d'un élément offensif...

En ce début d'année 2023, le PSG n'y arrive plus. Ce dimanche soir, les champions de France ont encore une fois laisser échapper des points en Ligue 1. Un triste match nul (1-1) contre le Stade de Reims au Parc des Princes qui inquiète de plus en plus de monde dans la capitale. Surtout avant un mois de février de tous les dangers. Avant cela, peut-être que le PSG aura réussi à renforcer son effectif. Christophe Galtier souhaite que le départ de Pablo Sarabia soit compensé. Alors que le Paris Saint-Germain s'était rapproché du Zénith ces dernières heures pour Malcom, les Franciliens devraient lâcher l'affaire...

Le PSG a pris une décision importante au mercato

🔵 Selon Panorama, l'Inter a accepté la dernière offre du PSG pour Milan Skriniar. L'offre du club français est de 15 millions d'euros.



~ @fcin1908it pic.twitter.com/KX7WzAsPSt — Inter FR (@InterMilanFRA) January 30, 2023

Selon les informations du Parisien, le PSG a fait le choix de se concentrer principalement sur l'arrivée de Milan Skriniar en provenance de l'Inter. Le Slovaque ne prolongera pas son contrat avec le club lombard et souhaiterait même quitter l'Inter dès cet hiver et ne pas attendre l'été prochain, de peur notamment de la réaction des fans nerazzurri. Le média indique que les champions de France négocient actuellement pour Skriniar et cherchent un prêt pour une arrivée dans leur secteur offensif. De quoi refroidir la piste menant à Malcom, alors que le Zenith espère négocier un prêt avec une option d'achat obligatoire, chose que le PSG ne peut pas se permettre. Sauf rebondissement, les champions de France ne recruteront donc pas l'ancien joueur de Bordeaux pour privilégier une arrivée de Milan Skriniar. Reste à savoir si un prêt avec option d'achat non-obligatoire ou sans sera accepté par une formation. L'Equipe précise que Luis Campos travaille sur une troisième piste, Johan Bakayoko (PSV), international Espoirs belge de 19 ans.