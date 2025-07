Le PSG regrette, Thiago Silva négocie son retour

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Cinq ans après son départ du Paris Saint-Germain, Thiago Silva n’a toujours pas obtenu des adieux à la hauteur de son statut. Mais le club de la capitale, en contact avec son ancien défenseur central, pourrait bientôt réparer cette anomalie.

Alors qu’il fêtera ses 41 ans en septembre, l’ancien Parisien Thiago Silva est loin d’être cramé. Le défenseur central de Fluminense a encore impressionné lors du huitième de finale du Mondial des clubs remporté face à l’Inter Milan (2-0) lundi. « Il a encore fait une masterclass, a encensé le journaliste d’Ici Paris Bruno Salomon. Du haut de ses 41 ans… Ça laisse des regrets quand même. J'aime beaucoup Leonardo mais le jour où il s'est dit "tiens, et si je faisais partir Thiago Silva ?"... »

Sempre por ti @FluminenseFC ! Seguimos 💚



Toda honra e gloria a ti senhor 🙏🏾 pic.twitter.com/Ggbi4RC0oa — Thiago Silva (@tsilva3) June 30, 2025

Au-delà du raisonnement de l’ex-directeur sportif du Paris Saint-Germain, c’est surtout la manière qui avait interpellé. Celui qui portait le brassard de capitaine avait été éjecté comme un joueur lambda. Cinq ans plus tard, le club de la capitale s’en aperçoit et tente de réparer son erreur. « On a lancé une grande vague pour demander à ce que le Paris Saint-Germain lui rende enfin cet hommage pour lui dire au revoir correctement », a rappelé l’observateur parisien.

Thiago Silva y aura droit

« En tout cas, Thiago Silva, je le dis, il y a eu des négociations entre le club et Thiago Silva pour trouver une date, a-t-il ajouté. Mais comme Fluminense commençait son championnat… Il y a discussion et je pense qu’à un moment donné, j’espère qu’en décembre quand ça sera les fêtes… Attention, ne vous emballez pas. Je dis juste qu'il y a des discussions entre le PSG, le joueur et son entourage pour trouver une solution et pour le faire venir au bon moment. Moi je dis qu'il y a une date qui pourrait être sympa, c'est quand il sera un peu plus libre en décembre avec ses obligations du côté du Brésil. » Un geste mérité pour le Brésilien.