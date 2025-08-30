Le PSG refuse une première offre à 30ME pour Lee Kang-In

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lee Kang-In ne masque pas une certaine lassitude d'être considéré comme un plan B par Luis Enrique, mais le PSG n'est pas disposé à vendre l'international sud-coréen. Cependant, Nottingham Forest veut essayer de faire changer d'avis.

Le mercato du Paris Saint-Germain est fermé dans le sens des arrivées, mais le club de la capitale reste ouvert à d'éventuelles propositions pour des joueurs dont Luis Enrique estime qu'ils ne sont pas indispensables. Mais dans le vestiaire parisien, un joueur ne serait pas opposé à un transfert de dernière minute, il s'agit bien évidemment de Lee Kang-In, dont on sait qu'il n'apprécie pas son statut actuel chez les champions d'Europe. A 24 ans, l'ailier international sud-coréen pense mériter mieux et c'est pour cela que Nottingham vient de faire parvenir au PSG une offre de 30 millions d'euros, hors bonus, pour Lee Kang-In. Loïc Tanzi précise dans L'Equipe, que cette proposition du club anglais a aussitôt été refusée par Luis Campos, mais l'affaire pourrait ne pas en rester là

Le PSG intraitable pour Lee Kang-In, pour l'instant

Car du côté de Nottingham Forest, on est persuadé que si le Paris Saint-Germain n'est pas décidé à vendre Lee Kang-In, une grosse offre pourrait faire changer de position des dirigeants parisiens. Pour l'instant, le dossier de l'attaquant sud-coréen, mais le club de Premier League pense que le PSG est capable d'entrouvrir la porte et une deuxième offre revue à la hausse est en préparation au cas de changement d'attitude. Le journaliste du quotidien sportif précise qu'outre Nottingham Forest, Fulham, l'AC Milan et Naples sont également très tentés par Lee Kang-In, lequel a encore trois ans de contrat avec le Paris Saint-Germain.

A deux jours de la fin du mercato d'été, le PSG peut encore changer d'avis et faire une belle opération financière en vendant au-dessus de 30 millions d'euros celui que Luis Campos était allé chercher pour 22 millions d'euros en Espagne. Mais on sait aussi que le joueur sud-coréen a une fort impact marketing pour le Paris SG en matière de vente de mailllots et de tickets au Parc des Princes.