Le PSG refuse une montagne d’or pour Joao Neves

Par Corentin Facy

Brillant contre Toulouse samedi soir, Joao Neves fait le bonheur du PSG depuis un an. Les performances de l’international portugais attisent les convoitises mais pour Paris, hors de question de se séparer de son joyau.

Homme fort du Paris Saint-Germain dans la quête de la première Ligue des Champions de l’histoire du club parisien, Joao Neves est déjà en très grande forme en ce début de nouvelle saison. Auteur d’un magnifique triplé contre Toulouse samedi soir au Stadium, l’international portugais a hérité d’un sublime 10/10 dans les colonnes du journal L’Equipe. Essentiel aux côtés de Fabian Ruiz et de Vitinha dans l’entrejeu du PSG, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne a logiquement été courtisé durant ce mercato estival.

On en a tous rêvé étant petit, lui l'a fait 🚲



Deux retournées acrobatiques en 7 minutes... mesdames, messieurs : 𝗝𝗼𝗮̃𝗼 𝗡𝗲𝘃𝗲𝘀 🌟#TFCPSG pic.twitter.com/cdTYyzL9YI — L1+ (@ligue1plus) August 30, 2025

C’est tout du moins ce que nous apprend le compte PSG Inside Actu, qui révèle sur X que le club Bleu et Rouge a refusé des offres colossales pour son milieu de terrain de 20 ans. « Le PSG a refusé d’énormes offres pour João Neves cet été. Plusieurs cadors européens, dont le Barça sont intéressés (aucune idée si Barcelone a transmis une offre)… mais Paris le considère intransférable » a publié le compte insider sur X. Rien de vraiment étonnant puisque depuis plusieurs mois désormais, Joao Neves s’impose comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Le PSG a reçu de grosses offres pour Joao Neves

Acheté pour 60 millions d’euros en provenance du Benfica Lisbonne en août dernier, le joueur né à Tavira est déjà estimé à 80 millions d’euros par Transfermarkt. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2029, il attirera sans doute de nouveau les cadors européens dans un an. Mais pour Luis Campos et Luis Enrique, un départ du milieu de terrain de poche (1m74) n’est clairement pas envisageable tant Joao Neves s’est imposé depuis l’an dernier comme un pion essentiel de ce nouveau PSG ultra-dominateur, aussi bien sur la scène nationale que sur le plan européen en Ligue des Champions.