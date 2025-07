Le PSG refuse de tendre la main au Real

Disponible sur le marché des transferts, Rodrygo était annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain. Mais malheureusement pour les Merengue, qui tentent de pousser leur attaquant vers la sortie, l’intérêt parisien a finalement été démenti.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs associent le Paris Saint-Germain à Rodrygo. Depuis plusieurs années, il se murmure que le club francilien a un faible pour l’attaquant du Real Madrid. Les bruits de couloir circulent à nouveau et sont relancés par Sky Sport en Allemagne. D’après le journaliste Florian Plettenberg, le champion d’Europe, tout comme Liverpool, suit attentivement la situation du Brésilien. Les Parisiens seraient à la recherche d’un jeune ailier de haut niveau et auraient manifesté leur intérêt.

🚨🆕 Understand that not only Liverpool but also Paris Saint-Germain are closely monitoring #Rodrygo’s situation.#PSG have expressed their interest and continue to look out for a new young top winger, as revealed. Their approach will depend on market opportunities.@SkySportDE… pic.twitter.com/brv1T1LcUa