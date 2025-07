Le PSG refuse de recruter et fait polémique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très peu actif en ce début de mercato, le PSG ne fera pas de folies cet été. Au milieu de terrain ou sur les ailes de sa défense, Luis Campos a par exemple acté la décision de ne pas recruter. Un choix qui laisse les supporters parisiens dubitatifs.

Inactif pendant la Coupe du monde des clubs, le Paris Saint-Germain n’a pas vraiment passé la seconde depuis la fin de la compétition américaine. Les supporters parisiens attendent toujours la première recrue de l’été dans la capitale. Selon les informations de L’Equipe, il y a fort à parier qu’il s’agira d’Illya Zabarnyi. Le quotidien national affirme que l’écart entre l’offre du PSG et les exigences de Bournemouth est très faible et que sauf surprise, l’international ukrainien rejoindra le champion d’Europe en titre avant la fin de l’été. Il pourrait s’agir du seul renfort du mercato, ou presque.

🔴🔵 Le recrutement d'un milieu terrain ne serait pas un objectif prioritaire.



Le PSG entend laisser de l'espace à Senny Mayulu pour s'exprimer.



(L’EQUIPE) pic.twitter.com/PZPbu2JLoS — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) July 23, 2025

Car tandis que les supporters espèrent voir débarquer un milieu de terrain pour concurrencer Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves ou encore des latéraux pour doubler les postes de Nuno Mendes et d’Achraf Hakimi, il n’en sera finalement rien. Effectivement, le quotidien national nous apprend que le Paris Saint-Germain n’a pas du tout prévu de recruter à tous ces postes. Au milieu de terrain, le club de la capitale s’estime suffisamment fourni avec ses trois titulaires inamovibles en plus des remplaçants Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu. En interne, une attention particulière est portée sur le fait de ne pas faire de l’ombre à ce dernier, buteur en finale de la Ligue des Champions et sur qui le PSG compte véritablement pour l’avenir.

L'immobilisme du PSG inquiète les supporters

Sur les postes de latéraux, une réflexion a bien été menée pour doubler les postes de Hakimi et de Nuno Mendes. Mais contre toute attente, le Paris Saint-Germain s’estime assez armé pour l’instant avec Lucas Hernandez à gauche, et Joao Neves ou Warren Zaïre-Emery à droite. Des choix très impopulaires sur les réseaux sociaux, où des dizaines et des centaines de supporters parisiens affichent leurs inquiétudes. Car même si le PSG a prouvé qu’il pouvait gagner en Europe avec cet effectif, l’immobilisme du club parisien sur le marché des transferts inquiète. D’autant que rien ne dit que des remplaçants tels que Gonçalo Ramos ou Kang-in Lee ne feront pas leurs valises, des départs qu’il faudra compenser au risque de le regretter.