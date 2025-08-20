Le PSG refuse de céder pour Akliouche

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A moins de deux semaines de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain n'est pas totalement fermé à l'idée de se renforcer. Cible principale des champions d'Europe, Maghnes Akliouche, mais pas à n'importe quel prix.

Luis Enrique et Luis Campos l'ont démontré dans le dossier Zabarnyi, ils se battent désormais pied à pied pour essayer de renforcer le PSG, mais sans céder aux exigences souvent délirantes des clubs lorsqu'ils négocient avec Paris. Alors, même si l'entraîneur parisien adore le profil de Maghnes Akliouche, il a bien compris que l'affaire ne pourra pas se faire si l'AS Monaco continue à exiger plus de 70 millions d'euros sur son prodige offensif de 23 ans. Insider toujours bien informé sur le Paris Saint-Germain présent sur X (anciennement Twitter), Djamel, confirme qu'effectivement le club de la capitale est tenté par la signature de l'ailier monégasque, mais que face à l'appétit financier des dirigeants monégasques, ils ont mis cette piste de côté. Et cela même si Akliouche est tenté par le PSG.

Akliouche aime le PSG, mais...

🔴🔵 Bien qu’Akliouche se montre très ouvert quant à l’idée de rejoindre le PSG, il n’y a pas eu de contact entre le club de la capitale et son clan depuis un moment.



L’ailier monégasque a un bon de sortie pour cet été mais le prix fixé par l’ASM refroidit plusieurs clubs. pic.twitter.com/F2S0LFFSXj — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) August 19, 2025

« Bien qu’Akliouche se montre très ouvert quant à l’idée de rejoindre le PSG, il n’y a pas eu de contact entre le club de la capitale et son clan depuis un moment. L’ailier monégasque a un bon de sortie pour cet été, mais le prix fixé par l’ASM refroidit plusieurs clubs », précise l'insider. Une nouvelle qui intervient au moment où en Angleterre, The Independent affirme que Tottenham voudrait également s'offrir l'attaquant monégasque, faute d'avoir pu signer Savinho, pour qui Manchester City réclame près de 80 millions d'euros. Selon le quotidien anglais, les Spurs pensent pouvoir convaincre l'AS Monaco de lâcher Maghnes Akliouche pour....55 millions d'euros, soit 15ME de moins que ce qui est demandé au PSG.

Monaco a besoin d'argent, le PSG le sait

Alors que le mercato estival se termine le 1er septembre à 20 heures, et même si les négociations sont désormais à l'arrêt entre Paris et Monaco, une offre de dernière minute venue du PSG pourrait tout faire basculer. Car on l'a compris à l'occasion du dossier Zakaria, l'ASM a probablement besoin de faire entrer du cash sans ses caisses avant la fin du marché des transferts. Une situation qui n'a forcément pas échappé aux responsables parisiens.