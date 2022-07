Le PSG refuse d'être la banque de l'Inter, Skriniar privé de Japon

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Annoncé comme imminent depuis une semaine, le transfert de Milan Skriniar au PSG n'est toujours pas officiel. Paris refuse de céder aux caprices financiers de l'Inter et la situation s'éternise.

Christophe Galtier et ses joueurs partiront samedi vers le Japon où les champions de France joueront trois matchs de préparation, avant de disputer le Trophée des champions en Israël contre Nantes. Pour ce déplacement en Asie, l’entraîneur du Paris Saint-Germain espérait pouvoir compter sur ses éventuels renforts. Mais à l’exception notable de Vitinha, qui a rejoint le PSG il y a deux semaines, Galtier n’aura, à priori, personne d’autre. Tandis que le dossier Gianluca Scamacca s’enlise de plus en plus, ce 14 juillet c’est le cas Milan Skriniar qui commence à poser des problèmes. Selon le Corriere dello Sport, Luis Campos a mis la pédale douce dans les négociations, le média italien affirmant même que l’Inter pourrait finalement garder le défenseur slovaque, pourtant censé permettre de remplir les caisses des vice-champions d’Italie. De l’autre côté des Alpes, on pense que le Paris Saint-Germain reviendra à la charge s’il parvient à vendre Presnel Kimpembe à Chelsea et qu’il faut donc être patient.

Skriniar bloqué à l'Inter en attendant la fin du dossier Kimpembe ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

Dans l’entourage du PSG, on affirme que c’est surtout l’appétit financier des dirigeants de l’Inter Milan qui est la cause de ce brutal ralentissement. Car si on évoque une vente à hauteur de 50 millions d’euros plus des bonus pour le défenseur du PSG à Chelsea, Nasser Al-Khelaifi devrait mettre 70 millions d’euros pour faire venir Milan Skriniar. Un montant jugé déraisonnable par Luis Campos, qui refuse que Paris soit considéré par l’Inter comme sa banque, puisque Milan veut se servir de cet argent pour ensuite recruter Gleison Bremer, le défenseur brésilien du Torino. Et le temps presse puisque désormais le nom de Bremer circule aussi du côté de la Juventus. Peut-être de quoi inciter les Interistes à faire un effort financier. Quoi qu’il en soit, la présence de Milan Skriniar dans l’avion qui décollera du Bourget vers Tokyo avec les joueurs du Paris Saint-Germain est dorénavant largement compromise.