Le PSG refuse 30 ME pour Donnarumma

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les discussions continuent entre le PSG et Manchester City au sujet de Gianluigi Donnarumma. Le club parisien a refusé une offre à hauteur de 30 millions d’euros de la part des Citizens.

La situation de Gianluigi Donnarumma est toujours bloquée, à moins de 48 heures de la fin du mercato. Le gardien du Paris Saint-Germain ne fait plus partie des plans de Luis Enrique, qui a fait venir Lucas Chevalier pour lui succéder cet été. Placé sur la liste des transferts, le champion d’Europe italien a trouvé un accord depuis plusieurs jours avec Manchester City, mais le club anglais met un temps fou à boucler son arrivée. Plusieurs obstacles ralentissent la finalisation de ce dossier. Manchester City veut d’abord boucler le départ d’Ederson, ce qui pourrait être fait grâce à l’intérêt soudain de Fenerbahçe, en passe de griller Galatasaray.

🚨 Fenerbahçe propose 12M€ à Man City pour Ederson, Les Anglais en veulent 15M€. Nouvelle offre attendue aujourd’hui : 14M€, accord proche ✅



🔄 En parallèle, City reste en contact avec le PSG. Après un premier refus à 30M€, une nouvelle offre arrive. @sportmediaset pic.twitter.com/yYYeRanqs9 — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) August 31, 2025

Selon les informations de Sportmediaset, les Turcs ont proposé 12 millions d’euros pour Ederson alors que Manchester City réclame 15 millions d’euros. Un accord pourrait être trouvé dans la journée de dimanche et cela va permettre au club entraîné par Pep Guardiola d’accélérer sur le dossier Gianluigi Donnarumma. Le média italien nous apprend que le champion d’Angleterre 2024 a soumis une première offre à hauteur de 30 millions d’euros pour le gardien du PSG. Cette offre n’a pas convaincu Luis Campos, lequel l’a par conséquent rejeté.

Toujours pas d'accord PSG - City

Les discussions vont se poursuivre puisque Sportmediaset révèle qu’une seconde offre va être envoyée par Manchester City dans les heures à venir. Le club anglais souhaite absolument finaliser la vente d’Ederson et la signature de Donnarumma dans la dernière ligne droite du mercato. La question est maintenant de savoir à quel prix le PSG va craquer, alors que la somme de 50 millions d’euros avait initialement été évoquée. S’il semblerait que Paris soit enclin à négocier pour un montant inférieur, Manchester City a visiblement été un peu trop optimiste en espérant une issue positive à seulement 30 millions d’euros. Un montant trop faible aux yeux de la direction du PSG et cela même si Gianluigi Donnarumma n’a plus que onze mois de contrat.