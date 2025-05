Le PSG redoutable, Reims regrette le départ de Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Opposé au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France ce samedi, le Stade de Reims connaît la qualité de son adversaire. Les Rémois ont pu constater l’évolution des Parisiens après le départ de Kylian Mbappé l’été dernier.

En mission pour réussir un carton plein, le Paris Saint-Germain semble inarrêtable. Personne n’est jamais à l’abri d’une contre-performance. Mais on voit mal comment le champion de France pourrait chuter ce samedi au Stade de France. Les Parisiens, même s’ils avaient été accrochés par le Stade de Reims à deux reprises sur le même score (1-1) cette saison, sont nettement supérieurs au barragiste de Ligue 1.

Le Rémois Sergio Akieme a pu constater l’évolution impressionnante du Paris Saint-Germain et de ses individualités libérées suite au départ de l’attaquant Kylian Mbappé au Real Madrid l’été dernier. « Je pense que toute l'équipe en général a franchi un cap, a analysé le latéral gauche de Reims interrogé par le quotidien As. Je ne crois pas qu'ils étaient moins bons avec Mbappé, ou qu'ils sont meilleurs parce que Mbappé n'est plus là. Je pense que de manière générale, ils ont tous progressé. Ce que je pense, c'est que le départ de Mbappé a pu motiver certains joueurs pour assumer davantage leurs responsabilités et grâce à ça, chacun donne le meilleur de lui-même. »

Luis Enrique, l'autre explication

A l’image du buteur Ousmane Dembélé, certains Parisiens se sont affirmés sous les ordres d’un coach qui a facilité leur progression. « Il est clair que Luis Enrique fait partie des pièces les plus importantes de l'équipe, c'est l'entraîneur, a ajouté le Rémois. Luis Enrique, pour nous les Espagnols, c'est une référence au niveau national et il l'a démontré à plusieurs reprises. Il est évident qu'il a beaucoup à voir avec l'attitude des joueurs et avec les résultats qu'ils obtiennent. » L'entraîneur du club francilien était d'ailleurs la seule personne à imaginer la métamorphose de son équipe.