Le PSG redoutable, le Bayern s’estime au même niveau

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Futur adversaire du Paris Saint-Germain samedi (18h), le Bayern Munich aborde ce quart de finale du Mondial des clubs avec sérénité. Les Bavarois n’éprouvent pas le moindre complexe d’infériorité avant d’affronter le récent champion d’Europe.

Un match face au Paris Saint-Germain n’est plus un rendez-vous comme les autres. Depuis son sacre en Ligue des Champions cette saison, le club de la capitale est devenu la cible de tous ses adversaires. Tout le monde rêve de faire tomber la meilleure équipe d’Europe, ou de prouver qu’il n’a rien à lui envier. C’est effectivement le discours prononcé par Herbert Hainer. Avant le quart de finale du Mondial des clubs entre les deux formations samedi, le président du Bayern Munich n’a laissé paraître aucun complexe d’infériorité.

Le Bayern n'est pas jaloux du PSG

« Le PSG est vraiment l'une des meilleures équipes en Europe en ce moment, ils ont bien joué jusqu'ici au Mondial des clubs, a d’abord reconnu le dirigeant sur TZ München. Nous affrontons le vainqueur de la Ligue des Champions avec le plus grand respect, mais nous sommes le Bayern Munich et nous n'avons pas à nous cacher. Comme nous avons pu le voir, notre équipe est en bonne forme. Et quand deux très bonnes équipes s'affrontent, c'est toujours un spectacle pour les fans. »

🏆⚽️ Coupe du Monde des clubs

🗨️ Bayern Munich - Kompany : “Le PSG ? On va jouer contre la meilleure équipe d’Europe”#FIFACWC #beINSPORTS #Interview pic.twitter.com/Pgdq4oBOiJ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 30, 2025

« Le PSG a connu un développement intéressant ces deux dernières années. L'équipe est synonyme de très bon football offensif, a encensé le patron bavarois. Et nous aussi, nous essayons toujours d'inspirer nos supporters avec un jeu porté vers l'avant. » La tête haute, le Bayern Munich se souvient forcément de sa victoire contre les Parisiens (1-0) en saison régulière de la Ligue des Champions le 26 novembre dernier. Mais l’Atlético Madrid avait également battu les hommes de Luis Enrique (1-2) avant de recevoir une correction aux Etats-Unis (4-0).