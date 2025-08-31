Le PSG recrute une pépite tunisienne

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain termine tranquillement son mercato dans le sens des signatures, même si ce dimanche soir, la presse tunisienne annonce la venue de Khalil Ayari chez les champions d'Europe.

Mis à l'essai pendant quelques jours la semaine passée, Khalil Ayari a visiblement convaincu les dirigeants parisiens puisque selon le média tunisien Ettachkila, le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec le club du Stade Tunisien pour un prêt avec option d’achat du jeune attaquant de 20 ans. International avec les U20 de son pays, Khalil Ayari était supervisé par d'autres clubs de Ligue 1, mais également au Portugal.

Interrogé à la fin de l'essai sur le jeune joueur tunisien, Luis Enrique avait été assez laconique : « Je l’ai vu un match, je ne peux pas parler d’un joueur en particulier, il faut donner de l’espace aux jeunes joueurs et ne pas trop en parler ». Visiblement, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a donné le feu vert à ses dirigeants pour recruter l'attaquant, à qui il reste encore quelques détails à régler avant de signer son contrat avec le PSG.