Le PSG recrute enfin un spécialiste des lofteurs

Par Mehdi Lunay

Derrière les stars, le PSG possède d'autres joueurs moins à leur avantage. Certains sont prêtés en attendant peut-être de convaincre un acheteur. Des joueurs que Luis Campos veut suivre sérieusement. Le Portugais a d'ailleurs recruté un homme pour cela.

Finie la garderie pour footballeurs professionnels au PSG. Dans un passé récent, le club parisien a été accusé de recruter trop de joueurs inutiles et de ne pas savoir comment les utiliser ensuite. Des indésirables venus garnir l'effectif et faire acte de présence sans toutefois bouleverser la hiérarchie, voire faire semblant de le pouvoir. Luis Campos est arrivé au club pour régler cet épineux dossier. Le conseiller sportif s'est déjà chargé d'envoyer les poids morts du PSG ailleurs, enchaînant les prêts. Draxler est notamment à Benfica, Kurzawa s'est installé à Fulham tandis qu'Ander Herrera est reparti à Bilbao.

Campos veut avoir un œil sur les joueurs prêtés

Cependant, pas question de laisser ces joueurs livrés à eux-mêmes. Campos veut accompagner et surveiller ces éléments pour rendre utile ce prêt d'une année. Le but étant à terme de trouver un point de chute définitif pour les joueurs concernés. Pour l'aider dans sa tâche, le PSG lui permet d'étoffer encore le staff présent à ses côtés. Campos a obtenu l'arrivée d'un quatrième recruteur dans sa cellule parisienne avec Pasquale Sensibile.

🇨🇵 Enfin ! Le PSG a recruté Pasquale Sensibile, notamment passé par la Roma et Monaco (où il a côtoyé Luis Campos). Son rôle sera de superviser et échanger les joueurs prêtés par le PSG, mais aussi les clubs d'accueil. Ce manque de suivi était assez préjudiciable pour le club. — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) January 14, 2023

L'Italien, passé par l'AS Roma et la Sampdoria comme recruteur, avait connu Campos lors de ses passages à Monaco et Galatasaray. Il arrive au PSG pour superviser et échanger avec les joueurs prêtés par le club parisien. Il viendra aussi discuter avec les clubs accueillants ces différents éléments. Le but étant de garder une attention particulière sur ces joueurs pour qu'ils puissent se sentir soutenus loin de Paris. Il faut aussi veiller à ce qu'ils restent motivés pour conserver une valeur marchande à l'avenir. Pasquale Sensibile assumera un rôle qui manquait au PSG ce qui pouvait expliquer l'échec de nombre de ces prêts. De cette manière, Campos continue à construire une cellule de recrutement performante au PSG, à son image, et surtout de plus en plus complète.