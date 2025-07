Le PSG reçoit une offre scandaleuse pour Gonçalo Ramos

Remplaçant au PSG la saison dernière, Gonçalo Ramos a une belle cote sur le marché des transferts. L’AC Milan est sur les rangs pour accueillir l’international portugais, malgré des moyens financiers limités.

Malgré un statut de remplaçant au Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos est toujours suivi par de nombreux clubs européens. Il faut dire que l’international portugais de 24 ans sort d’une saison prolifique avec 19 buts et 6 passes décisives, un bilan honorable au vu de son faible temps de jeu. A la recherche d’un avant-centre titulaire dans l’optique de la saison prochaine, l’AC Milan a coché le nom de l’ancien joueur du Benfica Lisbonne. Selon les informations de Sacha Tavolieri, le club milanais considère aujourd’hui l’attaquant du PSG comme sa meilleure option pour renforcer le front de son attaque.

🚨🔴⚫️EXCLUSIVE: AC Milan considering Gonçalo Ramos as top option!



🗣️ Milan officials in talks with the Portuguese striker’s agents to explore the possibility of a deal.



🇮🇹 Milan have a budget of €30M and believe a move for Gonçalo Ramos is feasible.



⏳Wait&See. #mercato #PSG pic.twitter.com/szw85ir1o1