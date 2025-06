Le PSG reçoit deux refus venus de son pire ennemi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a aussi le droit de tente sa chance avec des éléments du Real Madrid qu'il apprécie beaucoup. Ce sont pour le moment deux pistes à oublier.

Avec un entraineur espagnol à sa tête, le PSG a forcément toujours un peu la tête tournée vers la Liga. Luis Enrique connait très bien ce championnat et de nombreux joueurs de la sélection, qu’il entrainait il n’y a pas si longtemps. Si le Real Madrid rêverait de récupérer un joueur comme Vitinha, Paris a aussi le droit de regarder ce qui lui plait dans l’effectif de la Casa Blanca. Deux joueurs ont attiré l’attention du PSG récemment, mais il y a déjà une piste à abandonner, et une autre qui se referme.

Du beau monde, dont le PSG, sur Asencio

En effet, désireux de faire venir un défenseur central, si possible capable de jouer à droite et jeune comme les apprécie Luis Enrique, le Paris SG s’est renseigné sur Raul Asencio. Mais selon OK Diario, le défenseur central n’a jamais eu la moindre intention de quitter le Real Madrid. Paris fait pourtant partie des quatre clubs à lui avoir fait une offre, en compagnie du FC Porto, de l’AC Milan et de Chelsea, mais le natif de Las Palmas, qui n’a que 22 ans, n’envisage pas une seule seconde de quitter la Maison Blanche. Il compte d’ailleurs y prolonger son contrat pour les années à venir, histoire de lier sa carrière avec son club formateur, où il est arrivé à l’âge de 14 ans.

Une porte définitivement fermée donc, tandis qu’une autre devient très compliquée. En effet, il y a quelques semaines, Rodrygo se dirigeait vers la sortie au Real Madrid. En terme de positionnement et de temps de jeu, le Brésilien ne s’y retrouvait pas avec Carlo Ancelotti et il avait même reçu le feu vert de Florentino Pérez pour s’en aller en cas de grosse offre. Mais comme le rapporte AS, la donne a changé avec le discours de Xabi Alonso, qui lui a promis d’avoir une chance réelle de concurrencer Vinicius et Kylian Mbappé en attaque.

Le joueur brésilien, qui a dévoilé sa joie sur les réseaux sociaux de s’entraîner avec le technicien espagnol, envisage désormais de rester au Real Madrid pour la saison prochaine. Le PSG, qui rêvait de réaliser un coup à 100 millions d’euros en le récupérant, n’est en tout cas plus dans l’esprit de Rodrygo pour cet été. Cela même si nous ne sommes que le 14 juin, et que l’été peut parfois être très long.