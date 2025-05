Le PSG réclame 98 millions d'euros à Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le feuilleton judiciaire qui oppose Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain a connu un nouvel épisode ce lundi. Tandis que le joueur du Real Madrid réclame 55ME à son ancien club, le PSG exige désormais que Mbappé lui verse 98ME.

Depuis son départ libre du Paris Saint-Germain l'été dernier, Kylian Mbappé réclame à Nasser Al-Khelaifi que le club de la capitale lui verse des salaires et des primes à hauteur de 55 millions d'euros. Via ses avocats, l'attaquant international tricolore a activé plusieurs attaques, mais pour l'instant le PSG estime que c'est la justice prud'homale qui aura le dernier mot et qu'en aucun cas les instances sportives ne peuvent trancher définitivement dans ce contentieux XXL. Cependant, le mois dernier, Kylian Mbappé a obtenu le droit de pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 55 millions d'euros, et ce lundi, le Paris Saint-Germain a contre-attaqué devant le juge d'exécution des peines du tribunal judiciaire et réclame à son tour un pactole.

Le PSG réclame 98ME à Kylian Mbappé

L'Agence France Presse précise que les avocats du PSG ont non seulement demandé l'annulation de cette saisie, mais qu'en plus, le club de la capitale estime que Kylian Mbappé lui cause un préjudice. « Kylian Mbappé doit de l'argent au PSG par les manœuvres dilatoires qui lui ont causé un préjudice. L’objet n'est pas de récupérer les 98 millions d'euros, mais de montrer que s'il nous doit de l'argent, sa créance n'est pas fondée », précise Me Renaud Semerdjian. Du côté des avocats de l'attaquant du Real Madrid, on a fait savoir au tribunal que sur les 55 millions de la saisie conservatoire, seuls 14 millions d'euros avaient pu être réellement saisis, le Paris Saint-Germain faisant preuve de mauvaise volonté pour respecter la décision prise en avril.

Décision le 26 mai prochain

Suite à cette audience, un nouveau rendez-vous a été fixé aux deux camps le lundi 26 mai prochain, soit quelques jours seulement avant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter. Pas de quoi calmer l'enthousiasme qui entoure le Paris Saint-Germain, ses dirigeants et ses supporters.