Le PSG réclame 45 ME, l'Atlético débarque

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un milieu offensif pour compléter son mercato, l’Atlético de Madrid ne lâche pas Kang-in Lee. Mais le PSG se montre gourmand pour vendre son international sud-coréen.

Le mercato ferme ses portes dans dix jours et pour le Paris Saint-Germain, l’objectif est de dégraisser un maximum. Plusieurs indésirables doivent trouver une porte de sortie d’ici au 31 août, parmi lesquels Renato Sanches, Marco Asensio, Gianluigi Donnarumma ou encore Randal Kolo Muani. En dépit d’un faible temps de jeu la saison passée, Kang-in Lee n’est pas poussé vers la sortie. L’international sud-coréen fait toujours partie des plans de Luis Enrique, qui le considère comme un élément précieux pour faire reposer ses titulaires. Le PSG reste néanmoins à l’écoute des offres pour Kang-in Lee d’autant que l’ancien joueur de Majorque est très courtisé. La tendance d’un intérêt de l’Atlético de Madrid se confirme par exemple.

📲 Lee Kang In 🇰🇷 sur Instagram ❤️💙🏝️ pic.twitter.com/L4U8whrFhA — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) August 5, 2025

Le site espagnol Strickers Football l’affirme, Diego Simeone rêve de s’offrir le gaucher du PSG, qui connaît la Liga pour avoir joué à Majorque et qui dispose du profil recherché par les Colchoneros pour apporter une touche technique au milieu de terrain de l’équipe madrilène. La question est maintenant de savoir si l’Atlético de Madrid sera d’accord pour payer la somme réclamée par le Paris SG. Le noeud du problème pourrait être là puisque ces derniers jours, le compte spécialisé PSG Inside Actu révélait que Luis Campos avait fixé le prix de Kang-in Lee à près de 45 millions d’euros, une somme colossale pour un joueur qui ne s’est jamais vraiment imposé comme un titulaire aux yeux de Luis Enrique. Les derniers jours du mercato diront si un transfert est susceptible de voir le jour et si le gaucher de 24 ans sera emballé à l’idée de quitter Paris pour rejoindre l’Atlético.