Le PSG recalé par une piste de dernière minute, la vérité éclate

Le PSG cherchait ardemment à se renforcer cet été lors du mercato au poste de défenseur central. Mais les champions de France n'ont pas réussi à trouver la perle rare.

A Paris, la direction du club regrette toujours de ne pas avoir su signer un nouveau défenseur central cet été. Pourtant, le PSG ne manquait pas de pistes. Le profil prioritaire restait Milan Skriniar. Mais l'Inter s'est montré très gourmand en fin de mercato, demandant une somme de près de 70 millions d'euros. Du coup, le PSG a cherché d'autres noms. Et celui d'Axel Disasi plaisait aussi à Luis Campos. D'ailleurs, le Portugais est bien entré en contacts avec l'entourage du joueur français en fin de mercato, juste après le match nul entre le PSG et Monaco en Ligue 1. Et Axel Disasi a bien hésité avant de finalement recaler les champions de France.

Lors d'un passage sur l'antenne d'RMC, le joueur tricolore a notamment indiqué sur le sujet : « C’est toujours plaisant d’être associé au Paris Saint-Germain. Comme je l’ai dit, je suis quelqu’un d’ambitieux et je pense que le Paris Saint-Germain est un club très ambitieux. Après, moi, j’étais bien à l’AS Monaco, on arrivait à la fin du mercato et j’ai la confiance du coach et des dirigeants. Je me sentais bien à l’AS Monaco et je me sens toujours bien. Des contacts avec le PSG ? Oui, il y a eu des contacts, c’est vrai. Aussi, les contacts se sont intensifiés après le match contre Paris, mais comme je l’ai dit, j’étais bien à Monaco. Je sentais que j’étais en train de passer des caps et je voulais continuer tout simplement ». Sur sa lancée, Axel Disasi précisera qu'il aimerait bien évoluer en Premier League en cas de départ de Monaco, même si le PSG le tenterait aussi. Son objectif ? Jouer dans un club qui puisse assurer sa progression au plus haut niveau. De son côté, Paris espère toujours persuader Milan Skriniar de rejoindre ses rangs. Le Slovaque sera en fin de contrat l'été prochain avec les Lombards, sauf s'il décide entre temps de signer une prolongation de contrat, ce qui serait un énorme coup dur pour la direction du PSG.