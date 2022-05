Le PSG provoque la furie de Madame Di Maria

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré le souhait d’Angel Di Maria de rester au PSG, le club parisien n’a proposé aucune prolongation de contrat à l’international argentin.

Face à Montpellier puis Metz, Angel Di Maria va certainement disputer ses deux derniers matchs sous les couleurs du Paris Saint-Germain. De toute évidence, l’international argentin n’aurait pas dit non à une prolongation de contrat dans la capitale française. Mais alors que son bail arrive à expiration au mois de juin, la direction du PSG a fait le choix de ne pas conserver Angel Di Maria. Un coup dur pour celui qui est tout de même le meilleur passeur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Auteur d’une nouvelle offrande pour Marquinhos face à Troyes dimanche soir (2-2), Angel Di Maria va partir et laisser quelques regrets, l’ancien milieu offensif du Real Madrid ayant fait rêver les supporters durant de longues années. Au moment de son départ, les hommages sont toutefois peu nombreux, ce qui n’a pas manqué de provoquer la colère de sa femme.

La femme de Di Maria réclame plus de reconnaissance

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ángel Di María (@angeldimariajm)

Sans véritablement savoir si Jorgelina Cardoso cible les dirigeants du Paris Saint-Germain ou les supporters, elle s’est fendu d’une story virulente sur Instagram dans laquelle elle réclame plus de respect et de reconnaissance pour Angel Di Maria au vu de tout ce que l’international argentin a accompli au Paris Saint-Germain durant toutes ces années. « Un peu plus de reconnaissance pour notre meilleur passeur de l’histoire du club ! » a réclamé l’épouse d’Angel Di Maria, visiblement très agacée et qui digère assez mal le départ de Paris. L’avenir du couple est pour l’instant entre parenthèses car à ce jour, on ne sait pas dans quel club rebondira Angel Di Maria. En privé, le joueur a confié qu’il souhaitait évoluer encore une ou deux saisons au plus haut niveau européen avant de revenir en Argentine. Ces dernières semaines, la Juventus Turin et l’Atlético de Madrid ont été associés au milieu offensif du PSG, sans que l’on sache véritablement quel dossier est le plus avancé.