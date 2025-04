Le PSG prolonge un partenariat controversé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans un message très bref publié sur X, le Paris Saint-Germain a annoncé le renouvellement du partenariat avec Visit Rwanda jusqu’en 2028.

Un accord qui dérange chez les supporters alors que le Rwanda est accusé de financer un groupe rebelle qui sème le chaos en République démocratique du Congo. « Tout ça pour un pauvre contrat de quelques millions ? Quelle honte, on aime notre club mais vous êtes à vomir vraiment », « Le timing n'est pas terrible mais bon on est pas là pour faire de la politique », « Pardon ? Non par contre c’est trop », « Vous êtes à gerber. On n'est pas dupes du timing de l’annonce » ou encore « Honte à vous, vous nous dégoûtez » peut-on lire de la part des supporters du PSG, qui regrettent amèrement que le club parisien tente de faire passer cet accord comme si de rien n’était, juste après une qualification en demi-finale de Ligue des Champions.