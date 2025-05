Le PSG prolonge un gardien, ce n’est pas Donnarumma

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manquera pas de travail cet été lors du marché des transferts. Luis Enrique veut notamment sécuriser l'avenir de certains joueurs qu'il apprécie tout particulièrement.

Le Paris Saint-Germain sera très sollicité cet été lors du mercato. L'avenir de certains joueurs est encore incertain. Les futurs résultats du club de la capitale en Coupe de France et en Ligue des champions pourraient aussi changer la donne pour Luis Campos et Luis Enrique. Les deux hommes ont déjà quelques noms en tête pour venir renforcer l'effectif du PSG. L'ancien entraineur du FC Barcelone ne serait également pas contre la possibilité de garder une certaine dynamique chez les gardiens de but. Si Gianluigi Donnarumma devrait bel et bien rester à Paris, les champions de France voudraient également convaincre Arnau Tenas d'en faire autant.

Arnau Tenas parti pour rester au PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ARNAU TENAS 🐺 (@arnautenas)

Selon les informations de Sport, le PSG vient en effet de faire une offre de prolongation de contrat au portier espagnol, dont le bail expire actuellement en juin 2026. Tenas est très apprécié par son entraineur mais également le vestiaire parisien. S'il est pour le moment troisième dans la hiérarchie des portiers chez les Franciliens derrière Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov, il pourrait se laisser tenter par le fait de rester encore quelque temps. Le turnover effectué par Luis Enrique lui permet de gagner parfois du temps de jeu. Tout porte à croire néanmoins qu'il sera courtisé cet été. Des clubs de Ligue 1 pourraient même passer à l'action pour lui proposer un rôle plus en adéquation avec ses qualités et ambitions. Il sera d'ailleurs intéressant de voir quel gardien de but sera aligné en finale de la Coupe de France face au Stade de Reims le 24 mai prochain au Stade de France. Concernant la Ligue des champions, il n'y a que peu de doutes...