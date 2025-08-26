Le PSG prolonge le contrat de son tueur

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Joueur le plus discret, mais probablement le plus indispensable à Luis Enrique, Fabian Ruiz se sent bien à Paris. Et du côté du PSG, on a rapidement l'intention de vite régler ce dossier.

Très vivement critiqué par les supporters parisiens, qui lui reprochaient de n'avoir aucun impact sur le jeu du PSG, Fabian Ruiz a réussi à totalement retourner la tendance depuis que Luis Enrique a pris les commandes du club de la capitale. A 29 ans, le milieu international espagnol, arrivé de Naples en 2022, s'est montré décisif plus d'une fois, on pense évidemment à son but contre Arsenal lors du match de Ligue des champions au Parc des Princes, ou plus récemment samedi contre Angers. S'il n'attire pas les projecteurs, Fabian Ruiz pèse sur le jeu du Paris Saint-Germain et c'est pour cela que Luis Enrique a demandé à Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi de rapidement blinder le contrat du joueur formé au Betis Séville. Et cela va être fait à en croire Abdellah Boulma, journaliste bien renseigné sur le PSG.

Fabian Ruiz va prolonger au PSG

A l'occasion de l'émission 100% PSG La Tribune, sur Ici Paris Ile-de-France, Abdellah Boulma a révélé que des négociations étaient en cours entre Fabian Ruiz et les dirigeants du Paris Saint-Germain concernant la prolongation de son contrat, lequel s'achève en 2027. De quoi réjouir Luis Enrique qui se félicite de voir que son protégé a réussi à devenir très populaire auprès des supporters des champions d'Europe. « Je pense que ce que Fabian a fait de beau pendant ces 2-3 dernières années, c’est que désormais tous les Parisiens ont apprécié cette capacité qu’il a à jouer un très bon football lors de n’importe quel match. C’est joli de voir un joueur réussir à changer les opinions. C’est important pour lui et pour l’équipe d’avoir réussi à faire changer l’opinion du public », a confié Luis Enrique sur Fabian Ruiz.

Même si plusieurs clubs se sont renseignés auprès du PSG concernant un possible transfert du milieu espagnol, le club de la capitale a rapidement répondu que le départ de Fabian Ruiz était totalement impossible. Les fans parisiens peuvent donc être rassurés, le tueur espagnol sera toujours là pour défendre la Ligue des champions.