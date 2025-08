Le PSG prévient Donnarumma, la guerre commence

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Malgré la réunion avec sa direction programmée la semaine prochaine, Gianluigi Donnarumma voit son avenir au PSG s'assombrir brutalement. Lucas Chevalier arrive comme concurrent en interne et l'Italien le sait même avant tout le monde.

Il a vécu une saison brillante, contribuant largement au sacre européen du PSG. Pourtant, Gianluigi Donnarumma est tombé de son piédestal en quelques jours seulement. Arrivé à Paris en 2021, le gardien italien pourrait passer numéro 2 dans la hiérarchie pour la première fois de son aventure parisienne. L'Italien avait été privilégié à Keylor Navas lors de sa première saison au club, n'étant plus du tout inquiété par les autres gardiens parisiens (Tenas, Safonov) ensuite. Malgré les rumeurs insistantes sur l'arrivée de Lucas Chevalier la saison prochaine, Donnarumma était encore convaincu d'avoir son destin en main au Paris Saint-Germain.

Donnarumma déjà prévenu de l'arrivée de Chevalier

La donne semblait simple : une prolongation de contrat au plus vite et aucun gardien de renom ne viendrait le concurrencer. Les médias italiens confirmaient ce scénario vendredi en annonçant la tenue d'une réunion la semaine prochaine entre Donnarumma et la direction du PSG sur l'avenir du portier italien. Finalement, cette réunion n'aura aucun poids dans le dossier Chevalier. Le gardien du LOSC va signer dans les prochaines heures à Paris.

🔴🔵 EXCL Le PSG a informé Gianluigi Donnarumma de l'arrivée prochaine de Lucas Chevalier pic.twitter.com/ForwuiZ9T9 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 1, 2025

Selon le journaliste Fabrice Hawkins, le club parisien vient même d'informer Donnarumma du transfert à venir du gardien lillois. Un coup de massue pour le dernier rempart de la Nazionale, lequel ne sera plus privilégié dans les prochains mois. En effet, avec seulement un an de contrat restant au PSG, les Parisiens le mettront sur le banc pour punir un éventuel départ libre en juin 2026. Surtout, Luis Enrique n'est pas totalement fan de son style et il risque vite de craquer pour son rival français, désormais numéro 2 en Equipe de France.