Le PSG prête Kolo Muani à Tottenham sans option d'achat

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La Juventus n'ayant pas été au bout du dossier, Randal Kolo Muani s'est finalement engagé officiellement avec Tottenham ce lundi soir. L'attaquant international tricolore est prêté pour un an aux Spurs, mais les dirigeants parisiens n'ont pas obtenu du club londonien qu'il y ait une option d'achat dans l'opération. Tottenham a payé 5ME pour ce prêt d'une saison.

« Je suis vraiment heureux et très fier d'être dans un si grand club. J'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers, tous les fans. Je sais ce que l'entraîneur attend de moi. Je me battrai pour le maillot, le club et les supporters. Je donnerai tout pour cette équipe », a confié Randal Kolo Muani. Thomas Frank, entraîné des Spurs s'est réjoui de ce renfort venu du PSG : « Randal est un joueur de qualité qui a fait ses preuves au fil des années, en jouant pour de grandes équipes en Ligue des champions et également avec une bonne expérience en équipe de France. Il a un bon âge, il est au sommet de sa carrière, il a de bonnes qualités qui conviendront à la fois à nous et à la Premier League, et il nous donne une option différente sur le plan offensif en étant capable de jouer sur les côtés et au milieu. »