Le PSG prêt à tout pour éjecter son flop Renato Sanches

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

De retour au PSG après un prêt au Benfica Lisbonne, Renato Sanches espère trouver un point de chute. A deux ans de la fin du contrat du milieu portugais, le club parisien s’active pour s’en débarrasser.

Avec 21 apparitions sous les couleurs du Benfica Lisbonne en 2024-2025, Renato Sanches a presque réalisé une saison miraculeuse à son échelle. Plombé par les blessures en permanence, quel que soit le club dans lequel il joue, le milieu de terrain de 27 ans a retrouvé quelques sensations dans son club formateur l’an passé. Rien de suffisant pour convaincre Luis Enrique et le Paris Saint-Germain de l’intégrer dans sa rotation toutefois, Renato Sanches ayant surtout été remplaçant à Lisbonne l’an passé. Il n’est d’ailleurs pas anodin que Benfica ne se soit pas manifesté avec insistance durant l’intersaison pour récupérer le champion d’Europe 2016, dont l’avenir est plus flou que jamais.

Renato Sanches, atualmente de propriedade do #PSG, foi recomendado ao #Trabzonspor por agentes, especialmente para a função de meio-campista. A decisão final da diretoria do "Bordo-Mavililer" dependerá da recomendação de seu técnico, Fatih Tekke, que desempenha um papel crucial pic.twitter.com/4DkCGICE05 — Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) August 17, 2025

La Turquie est peut-être la porte de sortie la plus crédible pour Renato Sanches selon les informations de l’insider Pablo Oliveira, lequel croit savoir que le PSG et les agents de Renato Sanches ont proposé le joueur de 27 ans à Trabzonspor. « Renato Sanches, actuellement détenu par PSG, a été recommandé à Trabzonspor par des agents pour le poste de milieu de terrain. La décision finale du conseil d'administration dépendra de l’avis de leur entraîneur, Fatih Tekke, qui joue un rôle crucial » a publié l’insider portugais, suivi par plus de 27.000 followers sur X.

Le PSG tente d'envoyer Renato Sanches en Turquie

Le message adressé à Renato Sanches est clair de la part du Paris Saint-Germain : un départ dans les deux semaines à venir est indispensable. Luis Enrique et Luis Campos n’ont de toute façon pas l’intention de le réintégrer au groupe professionnel. Renato Sanches pourrait ainsi suivre les traces d’un autre flop parisien, à savoir Milan Skriniar, en poursuivant sa carrière en Turquie. A condition que Trabzonspor valide son arrivée et que le joueur prêté à Benfica l’an passé soit d’accord pour rallier cette destination. Le PSG de son côté ne se montrera pas gourmand, ni dans le cadre d'un potentiel transfert, ni en cas de prêt.