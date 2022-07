Le PSG prêt à payer pour séparer Navas et Donnarumma

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier fera de Gianluigi Donnarumma son gardien numéro 1. Et contrairement à la saison dernière, le club francilien ne souhaite pas instaurer une concurrence avec Keylor Navas, clairement poussé vers la sortie.

Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas étaient sur la même longueur d’onde la saison dernière. Alors que l’ancien entraîneur Mauricio Pochettino avait mis en place une alternance, les deux gardiens du Paris Saint-Germain affirmaient publiquement que cette situation ne pouvait plus durer. Le club de la capitale a sans doute tenu compte de leur avis. Résultat, le nouveau coach Christophe Galtier a immédiatement tranché en faveur de l’Italien, nommé portier numéro 1 pour la saison prochaine.

Navas offert sur un plateau

Et sans surprise, le Costaricien, qui avait pourtant affiché son souhait de rester, se retrouve poussé vers la sortie afin de mettre le titulaire dans les meilleures conditions. Le Paris Saint-Germain ne sera pas exigeant avec les éventuels prétendants de Keylor Navas. Preuve en est, les clubs intéressés ne seront pas obligés de payer une indemnité de transfert. Le champion de France serait ouvert à un simple prêt de son dernier rempart sous contrat jusqu’en 2024. De quoi attirer l’attention de Naples qui cherche un concurrent pour son portier Alex Meret.

🚨 Luis Campos aimerait recruter le gardien de but de Galatasaray ( prêté par le Barça ) Iñaki Peña. Il pourrait arriver libre à l’été 2023 et s’installer comme doublure de Gigi Donnarumma 🔴🔵



🗞 AS pic.twitter.com/GBsHOzQ17u — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) July 8, 2022

D’autant que le Paris Saint-Germain serait prêt à prendre en charge la quasi-totalité du salaire de Keylor Navas (12 millions d’euros par an), précise le quotidien Repubblica. Un gardien de ce niveau sans indemnité de transfert, et avec une faible partie de ses revenus à payer… Naples risque de sauter sur cette occasion en or, et d’autres clubs pourraient bien se manifester. Reste à savoir ce qu’en pense le principal intéressé. Dans sa dernière sortie médiatique, Keylor Navas se disait prêt à se battre pour sa place au Paris Saint-Germain, comme s’il ne comptait pas faciliter la tâche de ses dirigeants.