Le PSG prêt à dépenser 50ME pour ce défenseur vedette

Toujours en quête de renforts en vue du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain a des vues sur Dayot Upamecano, le défenseur central français du Bayern Munich.

Héros de l’équipe de France lors des quarts de finale de la Ligue des Nations contre la Croatie en mars dernier, Dayot Upamecano va-t-il revenir dans son pays lors du prochain marché des transferts ? C’est possible, sachant que le PSG a coché son nom pour renforcer sa charnière centrale. Si le duo Marquinhos - Pacho est ultra-solide et que Lucas Beraldo fait l’affaire en sortie de banc, Luis Enrique aimerait bien récupérer un défenseur central de classe internationale en vue de la saison prochaine. Et l'heureux élu pourrait bien être Dayot Upamecano. En effet, selon les informations de Georg Holzner, « un transfert de Dayot Upamecano au PSG est envisageable et ne peut être exclu ». D’après le journaliste de Kicker, l’ancien défenseur de Valenciennes est fortement sollicité par le PSG, aussi parce que le Bayern n’a pas réussi à sécuriser l’avenir du Français sur le long terme.

As @kicker has learned from 'several sources', a Dayot Upamecano move to PSG is a possibility and cannot be ruled out. Bayern want to extend the defender's contract. Talks took place several weeks ago, and at one point an extension seemed to be a mere formality, but negotiations… pic.twitter.com/jGVgf5wy5l